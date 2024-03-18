Центральная избирательная комиссия Башкирии подвела итоги выборов Президента Российской Федерации

Наибольшее количество голосов получил действующий Президент страны Владимир Владимирович Путин.
В ЦИКе утверждены сводные сведения о результатах использования избирательных бюллетеней на выборах Президента РФ на территории Республики Башкортостан.
Итоги голосования на территории РБ:
B.B.Путин – 87,28 процентов голосов;
H.M.Xaритонов – 4,31 процентов голосов;
B.A.Даванков – 3,85 процентов голосов;
Л.Э.Слуцкий –3,2 процентов голосов.
Фото: ИА «Башинформ»
Источник: https://www.bashinform.ru/news/politics/2024-03-18/v-tsentrizbirkome-bashkirii-podveli-itogi-vyborov-prezidenta-rf-3690865