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18 Марта , 18:51

Центральная избирательная комиссия Башкирии подвела итоги выборов Президента Российской Федерации

Сегодня в столице региона прошло заседание, подсчитаны сто процентов протоколов

Центральная избирательная комиссия Башкирии подвела итоги выборов Президента Российской Федерации
Центральная избирательная комиссия Башкирии подвела итоги выборов Президента Российской Федерации

Наибольшее количество голосов получил действующий Президент страны Владимир Владимирович Путин.

В ЦИКе утверждены сводные сведения о результатах использования избирательных бюллетеней на выборах Президента РФ на территории Республики Башкортостан.

Итоги голосования на территории РБ:

B.B.Путин – 87,28 процентов голосов;

H.M.Xaритонов – 4,31 процентов голосов;

B.A.Даванков – 3,85 процентов голосов;

Л.Э.Слуцкий –3,2 процентов голосов.

Фото: ИА «Башинформ»

Источник: https://www.bashinform.ru/news/politics/2024-03-18/v-tsentrizbirkome-bashkirii-podveli-itogi-vyborov-prezidenta-rf-3690865

Автор:Константин Ермолин
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