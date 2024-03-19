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19 Марта , 20:30

Железнодорожники Башкирии провели урок безопасности для стерлитамакских школьников

С учениками школы № 4 встретились специалисты Стерлитамакской дистанции инфраструктуры. Мероприятие прошло по инициативе администрации и ГИБДД города. Цель – предупреждение детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Железнодорожники Башкирии провели урок безопасности для стерлитамакских школьников
Железнодорожники Башкирии провели урок безопасности для стерлитамакских школьников

С учениками школы № 4 встретились специалисты Стерлитамакской дистанции инфраструктуры. Мероприятие прошло по инициативе администрации и ГИБДД города. Цель – предупреждение детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры.

 Ведущий специалист по охране труда Светлана Кадникова рассказала о ситуациях, когда дети получают травмы на железнодорожных путях, привела статистику по несчастным случаям.

Ребята посмотрели фильм, демонстрирующий случаи нарушения правил нахождения и перехода через железнодорожные пути и печальные последствия такого поведения.

О правилах безопасного поведения на железнодорожном транспорте и действиях в нестандартной ситуации на железнодорожном переезде подробно рассказал главный инженер Стерлитамакской дистанции инфраструктуры Михаил Крайнов.

В завершение встречи ребятам раздали тематические памятки.

Фото Тамары Андреевой

Железнодорожники Башкирии провели урок безопасности для стерлитамакских школьников
Железнодорожники Башкирии провели урок безопасности для стерлитамакских школьников
Железнодорожники Башкирии провели урок безопасности для стерлитамакских школьников
Железнодорожники Башкирии провели урок безопасности для стерлитамакских школьников
Железнодорожники Башкирии провели урок безопасности для стерлитамакских школьников
Железнодорожники Башкирии провели урок безопасности для стерлитамакских школьников
Железнодорожники Башкирии провели урок безопасности для стерлитамакских школьников
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