Железнодорожники Башкирии провели урок безопасности для стерлитамакских школьников

С учениками школы № 4 встретились специалисты Стерлитамакской дистанции инфраструктуры. Мероприятие прошло по инициативе администрации и ГИБДД города. Цель – предупреждение детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Ведущий специалист по охране труда Светлана Кадникова рассказала о ситуациях, когда дети получают травмы на железнодорожных путях, привела статистику по несчастным случаям.

Ребята посмотрели фильм, демонстрирующий случаи нарушения правил нахождения и перехода через железнодорожные пути и печальные последствия такого поведения.

О правилах безопасного поведения на железнодорожном транспорте и действиях в нестандартной ситуации на железнодорожном переезде подробно рассказал главный инженер Стерлитамакской дистанции инфраструктуры Михаил Крайнов.

В завершение встречи ребятам раздали тематические памятки.

Фото Тамары Андреевой