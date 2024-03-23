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23 Марта , 11:49

Глава Башкирии рассказал о значимости парка «Патриот»

«Место, куда хочется вкладывать энергию и душу»

Глава Башкирии рассказал о значимости парка «Патриот»
Глава Башкирии рассказал о значимости парка «Патриот»

Парк «Патриот» – один из самых масштабных республиканских проектов, он расположен в Чишминском районе, в дальнейшем планируется открытие филиалов в других районах Башкирии. Глава региона Радий Хабиров в интервью телеканалу БСТ рассказал о работе и значимости парка, назвал пребывание школьников в нём «пятидневкой мужества и самостоятельности». Ребята учатся самостоятельности, дисциплине, знакомятся с историей, посещают парк боевой техники. Парк «Патриот» имеет большое значение в патриотическом воспитании молодёжи

Фото: Олег Яровиков

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2024-03-23/glava-bashkirii-nazval-mesto-kuda-gotov-vkladyvat-dushevnuyu-energiyu-i-sily-3697487

Автор:Константин Ермолин
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