Актуальная информация о паводке в Башкирии

Каждый день наши коллеги из Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям и Главного управления МЧС России по Башкортостану будут выходить в прямой эфир с оперативной информацией.



В Хайбуллинском районе из-за резкого повышения температуры произошел перелив трассы Акъяр – Сибай, трассу закрыли. Есть объездная дорога через населенный пункт Юлдыбаево Зилаирского района.



Также зафиксирован подъем талых вод и перелив дороги вблизи поворота на с. Бурибай, глубина перелива составляет 5-10 см. Спасатели организовали круглосуточный мониторинг на месте подтопления.



На утро 3 апреля 2024 года в республике на контроле – 11 случаев затопления (из них 5 участков автодорог, 6 низководных мостов) на территории 9 районов – Баймакского, Альшеевского, Туймазинского, Хайбуллинского, Миякинского, Кушнаренковского, Давлекановского, Чишминского, Кармаскалинского.



Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается:



- на реке Уршак возле села Камчалытамак Давлекановского района, уровень воды за сутки поднялся на +152 см, текущий уровень составил 409 см, выход реки на пойму при 265 см.

- на реке Каряка рядом с деревней Верхнеакбашево Кушнаренковского района уровень воды за сутки поднялся на 133 см и составил 328 см. Выход реки на пойму 244 см.



- на реке Узень в районе населенного пункта Бекетово Кармаскалинского района зафиксирован рост на 134 см. Текущий уровень воды составил 215 см. Выход реки на пойму 227 см.



- на реке Таналык возле села Самарское Хайбулинского района динамика роста воды составила 87 см. Текущий уровень воды составил 534 см. Выход реки на пойму 480 см.



За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 65 сообщений о подтоплениях придомовых территорий талыми водами. Всего с начала паводкоопасного периода поступило 416 обращений.



Жители республики также могут мониторить подъем уровней воды в режиме онлайн с помощью системы «Паводок» на сайте Госкомитета по ЧС Башкортостана: http://portal.introgis.com/CoGIS/FloodRB#