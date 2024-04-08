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8 Апреля , 19:06

Башкирия купила тридцать новых комфортабельных туристических автобусов

Торжественное вручение ключей руководителям филиалов «Башавтотранса» состоялось сегодня перед спортивным комплексом «Уфа-Арена»

Башкирия купила тридцать новых комфортабельных туристических автобусов
Башкирия купила тридцать новых комфортабельных туристических автобусов

Туристические автобусы марки Yutong уже скоро выйдут на междугородние маршруты. Оснащённые системами спутниковой навигации, кондиционирования и видеонаблюдения, тахографами, мониторами и др., они будут применяться и для обслуживания конгрессных мероприятий, перевозки участников СВО к местам службы. Об этом на торжественной церемонии вручения сообщил глава региона Радий Фаритович Хабиров. Он также поблагодарил коллектив «Башавтотранса» за продуктивную работу и отметил важность дальнейшего обновления технопарка.

Фото: glavarb.ru

Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/176387 и соцсети Радия Хабирова

Автор:Константин Ермолин
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