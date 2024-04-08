Башкирия купила тридцать новых комфортабельных туристических автобусов

Туристические автобусы марки Yutong уже скоро выйдут на междугородние маршруты. Оснащённые системами спутниковой навигации, кондиционирования и видеонаблюдения, тахографами, мониторами и др., они будут применяться и для обслуживания конгрессных мероприятий, перевозки участников СВО к местам службы. Об этом на торжественной церемонии вручения сообщил глава региона Радий Фаритович Хабиров. Он также поблагодарил коллектив «Башавтотранса» за продуктивную работу и отметил важность дальнейшего обновления технопарка.

Фото: glavarb.ru

Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/176387 и соцсети Радия Хабирова