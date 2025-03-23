Глава Башкирии получил от супруги необычный подарок

Глава Башкортостана Радий Хабиров поделился трогательной историей о подарке от супруги. В социальных сетях он опубликовал видео, где его жена играет на национальном инструменте курае.

Глава республики подчеркнул, что в его семье гармонично сочетаются разные культуры: он башкир, а его супруга – армянка. Их объединяют общие ценности – уважение к различным народам и их традициям.

Фото: скриншот видео

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2025-03-23/glava-bashkirii-rasskazal-o-neobychnom-podarke-ot-zheny-4168835