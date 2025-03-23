-3 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOK80 лет Победы
Все новости
Актуально
23 Марта , 20:54

Глава Башкирии получил от супруги необычный подарок

Об этом Радий Хабиров рассказал в социальных сетях

Глава Башкирии получил от супруги необычный подарок
Глава Башкирии получил от супруги необычный подарок

Глава Башкортостана Радий Хабиров поделился трогательной историей о подарке от супруги. В социальных сетях он опубликовал видео, где его жена играет на национальном инструменте курае.

Глава республики подчеркнул, что в его семье гармонично сочетаются разные культуры: он башкир, а его супруга – армянка. Их объединяют общие ценности – уважение к различным народам и их традициям.

Фото: скриншот видео

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2025-03-23/glava-bashkirii-rasskazal-o-neobychnom-podarke-ot-zheny-4168835 

Автор:
Читайте нас:

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru