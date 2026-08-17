Студент из Стерлитамака выбрал службу оператором БПЛА

Молодого человека зовут Руслан, ему 18 лет. Сразу после окончания колледжа парень почти сразу подписал контракт с Минобороны. Среди его родных и знакомых нет военнослужащих, находящихся на фронте и поэтому он гордится тем, что станет первым из своей семьи, кто пойдёт на службу.

Проходить службу Руслан решил в войсках беспилотных систем, т.к. у него есть для этого полезные навыки - он отучился на оператора по добыче нефти и газа и увлекается компьютерными играми. Офицеры предложили парню стать оператором БПЛА, рассказав о перспективах такой службы.

Будущий боец планирует взять себе позывной «Малой» и служить на третьей линии — вдали от линии боевого соприкосновения.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).