+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Все для Победы
17 Августа , 10:22

Студент из Стерлитамака выбрал службу оператором БПЛА

Студент из Стерлитамака выбрал службу оператором БПЛАСтудент из Стерлитамака выбрал службу оператором БПЛА
Студент из Стерлитамака выбрал службу оператором БПЛА

Молодого человека зовут Руслан, ему 18 лет. Сразу после окончания колледжа парень почти сразу подписал контракт с Минобороны. Среди его родных и знакомых нет военнослужащих, находящихся на фронте и поэтому он гордится тем, что станет первым из своей семьи, кто пойдёт на службу.

Проходить службу Руслан решил в войсках беспилотных систем, т.к. у него есть для этого полезные навыки - он отучился на оператора по добыче нефти и газа и увлекается компьютерными играми. Офицеры предложили парню стать оператором БПЛА, рассказав о перспективах такой службы.

Будущий боец планирует взять себе позывной «Малой» и служить на третьей линии — вдали от линии боевого соприкосновения.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru