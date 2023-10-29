В Башкирии прошёл молодёжный форум «Ценности нашего поколения: взгляд из будущего России»

Исполнительный директор РОО «Собор русских Башкортостана» Павел Васильев, выступивший с коротким приветственным словом перед участниками форума, призвал молодых людей ставить перед собой только амбициозные задачи, быть трудолюбивыми, честными и порядочными, а завершил свой спич емкой фразой: «Не проспите свое время!».

Пока студенты, разбившись на отряды, знакомились друг с другом и придумывали название и символ своей группы, мы беседуем с бизнес-тренером, консультантом по стратегическому и организационному развитию Зульфией Халиковой:

— Участники форума — это студенты ведущих вузов и колледжей Уфы, среди которых представители самых разных национальностей и стран мира. Помимо личного общения, а также знакомства участников с культурой народов Башкирии, на форуме выступят мотивационные спикеры, успешно реализовавшие себя в самых разных сферах деятельности: в госслужбе, топ-менеджменте и предпринимательстве. Также состоится проектная сессия, в ходе которой студенты смогут переосмыслить свои ключевые ценности, получить механизмы их соотнесения с будущим родного города, своего региона и страны. Нарисовав образ будущего своей страны, они примерят этот образ на себя. Молодые люди определят личные цели и построят индивидуальную траекторию развития на ближайшие годы.

Илшат Ханов, заместитель начальника Управления главы РБ по общественно-политическому развитию, заведующий отделом по реализации национальной политики на своем личном примере рассказал, как можно сделать успешную карьеру. Приехав в Уфу из Татышлинского района Башкирии и поступив в вуз, он устроился на работу в Ассамблею народов Башкортостана, где получил огромный профессиональный опыт. Более осознанно и ответственно подходить к общественной работе, по словам Илшата Нафкатовича, его подтолкнул трагический случай, произошедший во время его председательства в союзе студентов БГУ. Тогда на перекрестке рядом с вузом машина насмерть сбила студентку. Союз студентов БГУ оперативно собрал подписи, обратился в ректорат вуза и, получив его поддержку, добился от ГАИ установки светофора возле БГУ.

— Все свои мысли нужно обязательно пропускать через сердце, — отметил Ханов. — Моя бабушка часто говорила, что важно прислушиваться к окружающим людям, быть к ним ближе. Чем более зрелой становится пшеница, тем ниже она клонится земле — в этом заключается большая народная мудрость.

Вы — поколение людей, которое будет учиться и саморазвиваться всю жизнь, так как прогресс идет просто семимильными шагами, стоит ненадолго остановиться, как можно оказаться в его хвосте, — подчеркнул Илшат Ханов. — И запомните еще одну мысль: легких решений не бывает. Каким бы тяжелым оно для вас ни было, если вы считаете его правильным, нужно его принимать, — сказал Илшат Ханов.

Очень важные мысли озвучил другой спикер — Айдар Авдияров, член попечительского совета Ассоциации социальной защиты инвалидов и ветеранов подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь — Урал», член совета БРО «Опора России», член «Союза предпринимателей» Уфы:

— Чтобы достичь в чем-то результата, должно быть ясное понимание цели и поставленных задач. Если вы решили заняться новым делом, нужно как можно быстрее перебороть свой страх, начав двигаться в этом направлении. Не откладывайте дело, которое вас заинтересовало, на потом, нужно им заниматься здесь и сейчас… Если у вас большая перспективная цель, чтобы было легче двигаться в ее направлении, разбейте ее на подзадачи и четко им следуйте. Старайтесь планировать каждый свой будущий день. Все запланированные на день дела обязательно выполняйте.

К слову, сам Айдар Авдияров — предприниматель с большим опытом. Достаточно сказать, что он учредитель и директор ООО «СДЭК-ПФО», первый франчайзи СДЭК на территории Уфы.

— Если вы хотите как можно больше успеть, прекратите зависать в интернете. Соцсети — убийцы вашего времени, — продолжил развивать важную тему Айдар Ильдарович. — Вы часто будете попадать в коллективы, где люди будут мешать вам работать. Не стесняйтесь им демонстрировать, что они вас отвлекают. Наденьте наушники, повесьте табличку «не мешать» и работайте на результат. Не забывайте про тайм-менеджмент. Это важный инструмент для получения результата. Я, к примеру, приезжаю на работу уже в 7 часов 20 минут. Пока люди сидят в часовых пробках, я результативно работаю лишние полтора-два часа, за которые успеваю переделать много дел.

— И самое главное: нужно получать удовольствие от своей работы. Если она не приносит вам никакой радости, а только вас тяготит, подумайте, не пора ли ее сменить, — резюмировал свою речь спикер.

На вопрос студентов, какую книгу он считает настольной для предпринимателя, Айдар Авдияров посоветовал почитать первые два издания Владимирa Леви «Искусство быть собой».

Татьяна Погадаева, куратор молодёжной политики ООО «РН-БАШНИПИНЕФТЬ», победитель конкурса «Лидер XXI века», волонтёр Олимпийских игр на своем личном опыте рассказала, что начать строить карьеру можно в любом возрасте. У Татьяны Погадаевой старт карьеры произошел в 30 лет, когда она осознала, что работа инженером, на которого Татьяна Погадаева по настоянию родителей выучилась в УГАТУ, ей не по душе. Девушка, желавшая работать с персоналом, прошла переобучение и теперь успешно работает в новой ипостаси в нефтяной компании. За четыре года ее работы в организации около 700 студентов начали свою карьеру в ООО «РН-БАШНИПИНЕФТЬ».

Перед выбором профессии Татьяна Погадаева советует задаться вопросами: «Хочу ли я? Смогу ли я? Нужно ли это?».

— Если вы любите свое дело, то, глядя на вас, и другие его полюбят… Ваш интерес к делу дает мотивацию для развития… Для успешного построения карьеры важен баланс трех показателей: что нравится мне; что нужно миру; на что хватит моих ресурсов, — вот основные тезисы, озвученные спикером.

Также Татьяна Погадаева для успешной карьеры отметила такую важную компетенцию, как лояльность и преданность своему делу. «Если вы испытываете счастье, приходя на работу, то вы действительно себя нашли», — отметила она.

Проект Молодежный форум «Ценности нашего поколения: взгляд из будущего России» реализуется на средства Фонда грантов Главы РБ.