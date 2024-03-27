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Общие статьи

Общие статьи
27 Марта 2024, 07:43
Как стать донором в Башкортостане?
Общие статьи
25 Марта 2024, 11:00
Более 426 тысяч налогоплательщиков Башкортостана получили услуги ФНС России через МФЦ в 2023 году
Общие статьи
21 Марта 2024, 10:24
Девятимиллионным гостем выставки «Россия» стал девятилетний Андрей Баторов
Общие статьи
5 Марта 2024, 05:20
В Башкортостане по итогам 2023 года малый бизнес заключил госконтракты на 28,1 млрд рублей
Общие статьи
4 Марта 2024, 09:55
Стартовал четвертый сезон экологической премии Росприроднадзора
Общие статьи
20 Февраля 2024, 13:00
На стенде минсельхоза России на форуме в Москве проходят Дни Башкортостана
Общие статьи
17 Февраля 2024, 07:47
С начала года жители Башкирии перевели телефонным мошенникам более 180 миллионов рублей
Общие статьи
7 Февраля 2024, 09:37
Популярный рэп-исполнитель и гитарист группы «Звери» выступили перед бойцами СВО
Общие статьи
2 Февраля 2024, 09:39
Уфа станет одним из городов, где летом пройдёт VK Fest
Общие статьи
2 Февраля 2024, 05:26
Жители Башкирии получили более 10 миллиардов рублей вычетов
Общие статьи
1 Февраля 2024, 13:00
Телевидение Башкирии презентовали на международной выставке «Россия» в Москве
Общие статьи
1 Февраля 2024, 05:12
Профилактику буллинга, суицидов, экстремизма в школах обсудили в Ишимбае
Общие статьи
24 Января 2024, 07:00
После реконструкции парк «Кашкадан» в Уфе стал важным общественным пространством
Общие статьи
22 Января 2024, 05:20
Врач-психотерапевт из Уфы рассказала, как распознать и вылечить аутоагрессию
Общие статьи
15 Января 2024, 07:20
Кто должен очищать крышу многоквартирного дома от наледи, снега и сосулек?
Общие статьи
13 Января 2024, 04:39
В Москве на ВДНХ завершается неделя башкирского спорта
Общие статьи
29 Декабря 2023, 12:05
Пожарная безопасность в новогодние праздники
Общие статьи
29 Декабря 2023, 11:01
Жители Башкортостана могут проголосовать за претендентов на Всероссийскую муниципальную премию «Служение»
Общие статьи
27 Декабря 2023, 12:45
Жителей Башкирии приглашают на фестиваль «Новогодние каникулы «Терра Зима»
Общие статьи
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