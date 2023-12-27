Константин Толкачёв принял участие в акции «Ёлка желаний»

Спикеру парламента республики выпало исполнить желание участников акции из Уфы, а также Янаульского и Бураевского районов. На своих открытках, повешенных на «Елке желаний», дети просили о кукольном домике, велотренажере, колонке и планшете.

«Уже стало доброй традицией участие депутатов в исполнении детских желаний. Новый год обязательно должен подарить каждому свое чудо. Сегодня у всех нас есть замечательная возможность преподнести детям сюрприз, сделать им добро и получить это добро обратно. Ведь чем больше детских желаний мы сможем исполнить, тем больше позитива войдет в наши дома в преддверии Нового года», — считает Константин Толкачев.

Как известно, благотворительный проект «Елка желаний» был запущен по инициативе президента России Владимира Путина. Его цель — воплотить в жизнь новогодние мечты детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей. Любой житель страны может зарегистрироваться на портале Ёлкажеланий.рф и сделать новогодний подарок участникам акции.

Источник: газета «Республика Башкортостан»