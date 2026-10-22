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Местные новости
22 Октября , 14:49

Посвящение в профессию

Посвящение в профессию среднего медицинского персонала состоялось в городской клинической больнице № 1 Стерлитамака.

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Посвящение в профессиюПосвящение в профессию
Посвящение в профессию

«Мы торжественно приветствовали 110 представителей среднего медицинского персонала. Многие из них уже приступили к своим обязанностям в разных корпусах и отделениях, но это не отменяет главного: все они теперь часть нашей большой и дружной команды, — сообщил у себя в соцсетях главный врач ГКБ № 1 Ильшат Яппаров.

— Отдельно хочу отметить, что мы возродили традицию проведения такого мероприятия каждый год. Нас в этом поддерживает руководство колледжа и первичная профсоюзная организация работников здравоохранения. Вместе мы делаем важное дело: сохраняем преемственность поколений и создаём условия для того, чтобы молодые кадры приходили в медицину с уверенностью и желанием расти. От всей души приветствую коллег в нашем коллективе! Желаю успехов в благородном труде, профессионального роста, благополучия и, конечно, крепкого здоровья. Добро пожаловать в команду!»

Фото: ГКБ № 1.

Автор:Марина Воронова
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