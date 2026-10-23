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Местные новости
23 Октября , 06:41

В Стерлитамаке мать вместе с сообщником похитила собственную 18-летнюю дочь

В Стерлитамаке расследуют резонансное дело о похищении 18‑летней девушки. Под стражей находятся 43‑летняя мать потерпевшей и её 32‑летний сообщник — гражданин иностранного государства.

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В Стерлитамаке мать вместе с сообщником похитила собственную дочьВ Стерлитамаке мать вместе с сообщником похитила собственную дочь
В Стерлитамаке мать вместе с сообщником похитила собственную дочь

Им предъявлено обвинение в похищении человека, совершённом группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия.

По данным СУ СКР по РБ, по версии следствия женщина договорилась со знакомым своей дочери, чтобы добиться от девушки согласия на распоряжение страховыми выплатами. Деньги были начислены в связи с гибелью отца девушки — он погиб при участии в СВО. При этом сама мать на выплаты претендовать не могла: брак с погибшим мужчиной был расторгнут задолго до его смерти.

Инцидент произошёл вечером 15 октября в парке культуры и отдыха в Стерлитамаке. Обвиняемые применили силу, насильно усадили девушку в автомобиль и вывезли в частный дом в Фёдоровском районе, где удерживали против её воли. Девушке удалось найти телефон и связаться с правоохранительными органами. После этого её освободили сотрудники полиции, а подозреваемых задержали. По ходатайству следствия суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас следствие устанавливает все детали произошедшего.

По информации МВД РФ.

Фото: Ксения Калинина. 

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