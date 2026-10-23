-3 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Происшествия
23 Октября , 05:49

Полиция Стерлитамака разыскивает женщину по подозрению в краже из магазина

Управление МВД России по городу Стерлитамаку ведёт розыск женщины, которую подозревают в краже товара из магазина на улице Коммунистической.

Добавить в предпочтительные источники Google
Полиция Стерлитамака разыскивает женщину по подозрению в краже из магазинаПолиция Стерлитамака разыскивает женщину по подозрению в краже из магазина
Полиция Стерлитамака разыскивает женщину по подозрению в краже из магазина

Инцидент произошёл 10 октября примерно в 19:45: по данным полиции, неизвестная похитила товарно‑материальные ценности на сумму порядка 4 000 рублей. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ориентировка на подозреваемую:

  • возраст — примерно 40–45 лет;
  • внешность — тёмные волосы;
  • одежда — короткая белая куртка, серые брюки, чёрные кроссовки с розовыми шнурками;
  • при себе была чёрная сумка через плечо.

Полиция просит граждан помочь в установлении личности и местонахождения женщины. Если вы узнали её или обладаете какими‑либо сведениями, которые могут быть полезны следствию, сообщите об этом в ближайший отдел полиции либо по телефонам: 102 или 8 917 388‑02‑54.

Правоохранители призывают жителей города проявить бдительность и оказать содействие в расследовании. Вся предоставленная информация будет обработана с соблюдением конфиденциальности.

По информации МВД по РБ

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru