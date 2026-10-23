Полиция Стерлитамака разыскивает женщину по подозрению в краже из магазина

Инцидент произошёл 10 октября примерно в 19:45: по данным полиции, неизвестная похитила товарно‑материальные ценности на сумму порядка 4 000 рублей. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ориентировка на подозреваемую:

возраст — примерно 40–45 лет;

внешность — тёмные волосы;

одежда — короткая белая куртка, серые брюки, чёрные кроссовки с розовыми шнурками;

при себе была чёрная сумка через плечо.

Полиция просит граждан помочь в установлении личности и местонахождения женщины. Если вы узнали её или обладаете какими‑либо сведениями, которые могут быть полезны следствию, сообщите об этом в ближайший отдел полиции либо по телефонам: 102 или 8 917 388‑02‑54.

Правоохранители призывают жителей города проявить бдительность и оказать содействие в расследовании. Вся предоставленная информация будет обработана с соблюдением конфиденциальности.

По информации МВД по РБ