Полиция Стерлитамака разыскивает женщину по подозрению в краже из магазина

Инцидент произошёл 10 октября примерно в 19:45: по данным полиции, неизвестная похитила товарно‑материальные ценности на сумму порядка 4 000 рублей. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ориентировка на подозреваемую:
Полиция просит граждан помочь в установлении личности и местонахождения женщины. Если вы узнали её или обладаете какими‑либо сведениями, которые могут быть полезны следствию, сообщите об этом в ближайший отдел полиции либо по телефонам: 102 или 8 917 388‑02‑54.
Правоохранители призывают жителей города проявить бдительность и оказать содействие в расследовании. Вся предоставленная информация будет обработана с соблюдением конфиденциальности.
По информации МВД по РБ