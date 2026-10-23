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Местные новости
23 Октября , 09:38

Под Стерлитамаком появится новое крупное производство

Под Стерлитамаком построят производство анилина, появится 62 новых рабочих места.

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Под Стерлитамаком появится новое крупное производствоПод Стерлитамаком появится новое крупное производство
Под Стерлитамаком появится новое крупное производство

Новый резидент особой экономической зоны «Алга» разместится в селе Наумовка Стерлитамакского района — это площадка № 4 ОЭЗ. Компания ООО «Анилинпром» вложит в проект 8,9 млрд рублей.

Предприятие планирует выпускать до 60 тысяч тонн анилина в год. Анилин — ключевое сырьё для химической отрасли: он нужен для производства полиуретанов, присадок к бензинам и другой продукции. Запуск такого производства — шаг к импортозамещению в этой сфере.

Благодаря статусу резидента ОЭЗ инвестор получит налоговые и таможенные преференции. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия», сообщили в пресс‑службе правительства Республики Башкортостан.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Валерий Шахов | Башинформ.

Автор:Ирина Петрова
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