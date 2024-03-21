Девятимиллионным гостем выставки «Россия» стал девятилетний Андрей Баторов

Мальчик приехал на ВДНХ вместе со своей семей — родителями Александрой и Станиславом, а также сестренкой Софией. Известно, что Баторовы родом из Бурятии, но сейчас проживают в Москве.

Для девятимиллионного посетителя и его семьи провели экскурсию по экспозиции, посвященной прошлому, настоящему и будущему российских городов. Она находится в Павильоне № 59. Также Андрей Баторов получил подарки от АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Главным подарком стал сертификат на путешествие на озеро Байкал для всей семьи.

Для семьи Баторовых это стало полной неожиданностью. «Я видела сюжеты о других гостях-миллионниках, но не могла представить, что мы станем одними из них. Нам никогда так глобально не везло, надеюсь, что мы не исчерпали лимит везения. Этот подарок очень приятный и неожиданный», — поделилась впечатлениями Александра Маркевич, мама мальчика.

А ведь еще совсем недавно, 6 марта, на площадке выставки торжественно приветствовали восьмимиллионного посетителя, которым стал четырнадцатилетний Вадим Лейзер из Тюмени. Он с родителями и младшим братом пришел на выставку и получил сертификат на посещение товарищеского футбольного матча между сборными России и Сербии. Памятные подарки получают все юбилейные посетители выставки «Россия». Так, гостям-миллионникам уже подарили экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, туристическую поездку по Краснодарскому краю, билеты на балет «Щелкунчик» в Большой театр и на главный праздник народов Севера — День оленевода.

Сегодня днем, 21 марта, на стенде Республики Башкортостан будет снова многолюдно, ярко и празднично. Город Бирск представит на выставке «Россия» свой туристический и инвестиционный потенциал. Посетителей выставки ждут мастер-классы по ткачеству «Полотно дружбы», по вышиванию в ковровой технике, по текстильным куклам-оберегам и фотосессия стиле «Уездная романтика». Гостям также презентуют глэмпинги района и расскажут о детском туризме.

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» — о важнейших достижениях страны, которые удалось собрать на одной площадке на территории ВДНХ в Москве. Экспозиции представили все 89 регионов России. Посетить выставку можно будет до 8 июля.

Автор: Альфия Батырова