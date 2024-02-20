На стенде минсельхоза России на форуме в Москве проходят Дни Башкортостана

Наш регион в эти дни намерен с размахом представить все самые современные наработки агропромышленного комплекса, а на фудкорте можно будет попробовать настоящие башкирские баурсаки, беляши с говядиной и курицей, пышки с черникой, полезные напитки.

Запланирована и русская чайная церемония, которая не обойдется без башкирского меда и иван-чая.

На деревенскую ярмарку производители из Башкирии привезли мед, сладости, мясные деликатесы, кумыс и другие продукты, выращенные и изготовленные в республике.

Одним из основных событий Дней Башкортостана обещает стать флешмоб, организованный специально к форуму башкирским фермером-коневодом. Организаторы называют грядущий флешмоб грандиозным, но подробности пока держат в тайне.

23 февраля на стенде минсельхоза России состоится награждение мужчин, для которых уже готовы башкирские подарки, а также пройдет розыгрыш путевок в санатории республики. Прием анкет-участников розыгрыша уже стартовал. Организаторы уточняют, что участвовать в нем могут только семейные пары.

Дни Башкортостана продлятся по 25 февраля.