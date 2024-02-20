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20 Февраля , 18:00

На стенде минсельхоза России на форуме в Москве проходят Дни Башкортостана

На экспозиции «Есть своё!» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на международной выставке-форуме «Россия» в ВДНХ в Москве стартовали Дни Республики Башкортостан.

пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ
Фото:пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ

Наш регион в эти дни намерен с размахом представить все самые современные наработки агропромышленного комплекса, а на фудкорте можно будет попробовать настоящие башкирские баурсаки, беляши с говядиной и курицей, пышки с черникой, полезные напитки.

Запланирована и русская чайная церемония, которая не обойдется без башкирского меда и иван-чая.

На деревенскую ярмарку производители из Башкирии привезли мед, сладости, мясные деликатесы, кумыс и другие продукты, выращенные и изготовленные в республике.

Одним из основных событий Дней Башкортостана обещает стать флешмоб, организованный специально к форуму башкирским фермером-коневодом. Организаторы называют грядущий флешмоб грандиозным, но подробности пока держат в тайне.

23 февраля на стенде минсельхоза России состоится награждение мужчин, для которых уже готовы башкирские подарки, а также пройдет розыгрыш путевок в санатории республики. Прием анкет-участников розыгрыша уже стартовал. Организаторы уточняют, что участвовать в нем могут только семейные пары.

Дни Башкортостана продлятся по 25 февраля.

Источник: газета «Республика Башкортостан»

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