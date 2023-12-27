Жителей Башкирии приглашают на фестиваль «Новогодние каникулы «Терра Зима»

Под Новый 2024 год Уфа сказочно преобразится. Фестиваль «Терра Зима», который проводится уже в пятый раз, в этом году снова приглашает всех присоединиться к праздничным развлечениям. У активной Уфы есть причины пригласить вас на Новый год к себе.
31 декабря (22:00 – 03:00) тысячи уфимцев и гостей города соберутся вместе на одной площадке, чтобы встретить Новый год под зажигательные песни популярных исполнителей. Хедлайнером мероприятия станет легенда 90-х Татьяна Овсиенко. Услышать любимые хиты звезды можно будет сразу после боя курантов 1 января.
Также на новогодней сцене зажгут именитые звёзды башкирской эстрады: группа «Павильон», оркестр «Бишбармак», Алтынай Валитов, Фадис Ганиев, Лилия Биктимерова, группа «АНТ», Рустам Шагбалов и многие другие.
Советская площадь будет открыта до 3 часов ночи, на территории празднования вас ждут торговые точки с горячими напитками и угощениями.
На трех экранах на площади будет организована трансляция выступлений Президента России Владимира Путина и Главы Башкортостана Радия Хабирова.
Во сколько: с 22:00 до 03:00
Где: Советская площадь, ул. Пушкина 95.
1 января в 12:00. Уфа в очередной раз присоединится к общероссийскому движу. Забег обещаний заряжен на успех! Это настоящая установка на год вперёд для мотивированных и активных людей. Узнать подробности и получить свой именной номерок бегуна можно на сайте: https://1jan.run/
11:30 – сбор участников (Гостиный двор, Верхнеторговая площадь, 1).
12:00 – старт Забега обещаний с Гостиного двора (Верхнеторговая площадь, 1).
Маршрут забега: Гостиный двор – ул. Ленина – Пушкина – К. Маркса – ул. Коммунистическая.
Во сколько: 11:30
Где: Уфа, Гостиный двор (ул. Верхнеторговая площадь, 1)
После забега обещаний пройдет конкурс новогодних костюмов. В нем могут принять участие все желающие, пришедшие на праздник в оригинальных карнавальных костюмах. Гостей ждут игры, музыка, танцы и настоящий новогодний карнавал! Победители в разных номинациях получат ценные призы. Главный приз — 150 000 рублей.
Новогоднее карнавальное шествие начнется с Гостиного двора в 16:00 и продолжится до сцены Советской площади.
12:00 – 20:00 — Концертная программа на Советской площади.
15:00 – 16:00 — регистрация в Гостином дворе, центральный вход (Верхнеторговая площадь, 1).
16:00 – 17:00 — Новогоднее карнавальное шествие.
18:00 – Церемония награждения, праздничная дискотека, театрализованное интерактивное представление
Маршрут следования: Гостиный двор – ул. Ленина – ул. Пушкина – сцена на Советской площади
Во сколько: С 12:00 до 20:00.
Где: Гостиный двор (ул. Верхнеторговая площадь, 1).
Регистрация на конкурс и подробности на сайте: https://www.terra-zima.ru/.
2 января 12:00 на главной праздничной площадке — Советской площади стартует «Зимний сабантуй». Гостей мероприятия ждет катание на качелях, бой с мешками на бревне, гастрономическая ярмарка, народные гуляния и зажигательный концерт.
В этот же день пройдёт конкурс самоваров. Лучшие самоварщики страны и республики съедутся со своими самоварами. Они продемонстрируют своих пузатых друзей, растопят самовары, заварят ароматный чай и продемонстрируют лучшие традиции гостеприимства.
Лучший самоварщик получит приз 150 000 рублей.
10:00 — регистрация участников конкурса самоваров на Советской площади
12:00 — Конкурс самоваров
14:00 - 16:00 — награждение победителей конкурса самоваров.
Мероприятие продлится до 16:00 и закончится зажигательным концертом эстрадных исполнителей
Запись на конкурс и подробности на сайте: https://www.terra-zima.ru/.
Во сколько: 12:00
Где: Советская площадь, ул. Пушкина 95.
3 января Уфа в рамках фестиваля «Новогодние каникулы «Терра Зима 2024» вновь станет площадкой Всероссийского Парада Снегурочек.
К участию приглашаются Снегурочки со всей республики и других регионов страны! Обязательное условие — наличие костюма Снегурочки или элементов костюма.
Участницы прошествуют до Советской площади, где пройдут дефиле, приветствие делегаций из городов и районов, флешмоб, развлекательная программа и церемония награждения. Гран-при – 150 000 рублей.
10:00 – 16:00 – Концертная программа на Советской площади.
10:00 – Начало регистрации участниц Парада в Гостином дворе (Верхнеторговая площадь, 1), центральный вход.
14:00–Начало Парада Снегурочек.
15:00 – 16:00 – Развлекательная программа с участием Снегурочек.
16:00 – Награждение победителей.
Маршрут следования: Гостиный двор – ул. Ленина – ул. Пушкина – сцена на Советской площади
Во сколько: С 10:00 по 16:00
Где: Гостиный двор, ул. Верхнеторговая площадь, 1
Запись на конкурс и подробности на сайте: https://www.terra-zima.ru
Как сообщала газета «Республика Башкортостан», по всей республике пройдет более 28 тысяч новогодних мероприятий.
Источник: газета «Республика Башкортостан»