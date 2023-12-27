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27 Декабря , 17:45

Жителей Башкирии приглашают на фестиваль «Новогодние каникулы «Терра Зима»

Праздничные мероприятия фестиваля пройдут в Уфе, сообщает пресс-служба Центра развития туризма РБ (6+)

пресс-служба Центра развития туризма РБ
Фото:пресс-служба Центра развития туризма РБ

Под Новый 2024 год Уфа сказочно преобразится. Фестиваль «Терра Зима», который проводится уже в пятый раз, в этом году снова приглашает всех присоединиться к праздничным развлечениям. У активной Уфы есть причины пригласить вас на Новый год к себе.

Новогодняя ночь с Татьяной Овсиенко (6+)

31 декабря (22:00 – 03:00) тысячи уфимцев и гостей города соберутся вместе на одной площадке, чтобы встретить Новый год под зажигательные песни популярных исполнителей. Хедлайнером мероприятия станет легенда 90-х Татьяна Овсиенко. Услышать любимые хиты звезды можно будет сразу после боя курантов 1 января.

Также на новогодней сцене зажгут именитые звёзды башкирской эстрады: группа «Павильон», оркестр «Бишбармак», Алтынай Валитов, Фадис Ганиев, Лилия Биктимерова, группа «АНТ», Рустам Шагбалов и многие другие.

Советская площадь будет открыта до 3 часов ночи, на территории празднования вас ждут торговые точки с горячими напитками и угощениями.

На трех экранах на площади будет организована трансляция выступлений Президента России Владимира Путина и Главы Башкортостана Радия Хабирова.

Во сколько: с 22:00 до 03:00

Где: Советская площадь, ул. Пушкина 95.

Забег обещаний и конкурс новогодних карнавальных костюмов (6+)

1 января в 12:00. Уфа в очередной раз присоединится к общероссийскому движу. Забег обещаний заряжен на успех! Это настоящая установка на год вперёд для мотивированных и активных людей. Узнать подробности и получить свой именной номерок бегуна можно на сайте: https://1jan.run/

11:30 – сбор участников (Гостиный двор, Верхнеторговая площадь, 1).

12:00 – старт Забега обещаний с Гостиного двора (Верхнеторговая площадь, 1).

Маршрут забега: Гостиный двор – ул. Ленина – Пушкина – К. Маркса – ул. Коммунистическая.

Во сколько: 11:30

Где: Уфа, Гостиный двор (ул. Верхнеторговая площадь, 1)

После забега обещаний пройдет конкурс новогодних костюмов. В нем могут принять участие все желающие, пришедшие на праздник в оригинальных карнавальных костюмах. Гостей ждут игры, музыка, танцы и настоящий новогодний карнавал! Победители в разных номинациях получат ценные призы. Главный приз — 150 000 рублей.

Новогоднее карнавальное шествие начнется с Гостиного двора в 16:00 и продолжится до сцены Советской площади.

12:00 – 20:00 — Концертная программа на Советской площади.

15:00 – 16:00 — регистрация в Гостином дворе, центральный вход (Верхнеторговая площадь, 1).

16:00 – 17:00 — Новогоднее карнавальное шествие.

18:00 – Церемония награждения, праздничная дискотека, театрализованное интерактивное представление

Маршрут следования: Гостиный двор – ул. Ленина – ул. Пушкина – сцена на Советской площади

Во сколько: С 12:00 до 20:00.

Где: Гостиный двор (ул. Верхнеторговая площадь, 1).

Регистрация на конкурс и подробности на сайте: https://www.terra-zima.ru/.

пресс-служба Центра развития туризма РБ
Фото:пресс-служба Центра развития туризма РБ

Зимний сабантуй и Всероссийский конкурс самоваров в Уфе (6+)

2 января 12:00 на главной праздничной площадке — Советской площади стартует «Зимний сабантуй». Гостей мероприятия ждет катание на качелях, бой с мешками на бревне, гастрономическая ярмарка, народные гуляния и зажигательный концерт.

В этот же день пройдёт конкурс самоваров. Лучшие самоварщики страны и республики съедутся со своими самоварами. Они продемонстрируют своих пузатых  друзей, растопят самовары, заварят ароматный чай и продемонстрируют лучшие традиции гостеприимства.

Лучший самоварщик получит приз 150 000 рублей.

10:00 — регистрация участников конкурса самоваров на Советской площади

12:00 — Конкурс самоваров

14:00 - 16:00 — награждение победителей конкурса самоваров.

Мероприятие продлится до 16:00 и закончится зажигательным концертом эстрадных исполнителей

Запись на конкурс и подробности на сайте: https://www.terra-zima.ru/.

Во сколько: 12:00

Где: Советская площадь, ул. Пушкина 95.

Грандиозный парад снегурочек! (6+)

3 января Уфа в рамках фестиваля «Новогодние каникулы «Терра Зима 2024» вновь станет площадкой Всероссийского Парада Снегурочек.

К участию приглашаются Снегурочки со всей республики и других регионов страны! Обязательное условие — наличие костюма Снегурочки или элементов костюма.

Участницы прошествуют до Советской площади, где пройдут дефиле, приветствие делегаций из городов и районов, флешмоб, развлекательная программа и церемония награждения. Гран-при – 150 000 рублей.

10:00 – 16:00 – Концертная программа на Советской площади.

10:00 – Начало регистрации участниц Парада в Гостином дворе (Верхнеторговая площадь, 1), центральный вход.

14:00–Начало Парада Снегурочек.

15:00 – 16:00 – Развлекательная программа с участием Снегурочек.

16:00 – Награждение победителей.

Маршрут следования: Гостиный двор – ул. Ленина – ул. Пушкина – сцена на Советской площади

Во сколько: С 10:00 по 16:00

Где: Гостиный двор, ул. Верхнеторговая площадь, 1

Запись на конкурс и подробности на сайте: https://www.terra-zima.ru

Как сообщала газета «Республика Башкортостан», по всей республике пройдет более 28 тысяч новогодних мероприятий.

пресс-служба Центра развития туризма РБ
Фото:пресс-служба Центра развития туризма РБ

Источник: газета «Республика Башкортостан»

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