Жители Башкирии получили более 10 миллиардов рублей вычетов

Чаще всего жители региона подавали декларации для заявления права на налоговые вычеты, среди которых имущественные и социальные по-прежнему остаются самыми популярными среди граждан.

В упрощенном порядке (без представления декларации и пакета документов) получили инвестиционные и имущественные вычеты более 16 тыс. граждан на общую сумму свыше 819 млн руб.

Для получения вычетов подать декларацию по НДФЛ можно в любое удобное для налогоплательщика время в течение всего календарного года.

Самый простой способ заполнения и представления декларации с помощью Личного кабинета налогоплательщика.

В бумажном виде декларацию можно подать в налоговую инспекцию по месту жительства или в любой офис Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Уточнить информацию о порядке заявления вычетов можно по телефону Единого контакт-центра ФНС России – 8(800) 222-22-22 и на официальном сайте ФНС России.

Источник: пресс-служба УФНС РБ