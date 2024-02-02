Уфа станет одним из городов, где летом пройдёт VK Fest

Известно, что этим летом VK Fest также примут Санкт-Петербург, Красноярск, Москва и Сириус (Сочи). В этом году фестиваль впервые будет проходить на протяжении полутора месяцев: с 1 июня по 14 июля. Заявки на участие в программе фестиваля оргкомитет принимает до 1 апреля.

О площадке проведения и лайнапе фестиваля в столице Башкирии пока не сообщается.

Как отметили организаторы VK Fest, в прошлом году фестиваль проходил на протяжении месяца и собрал более 200 тысяч посетителей в пяти российских городах. Тогда фестиваль объединил более 500 селебрити.