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2 Февраля , 14:39

Уфа станет одним из городов, где летом пройдёт VK Fest

Отметим, что Уфа примет VK Fest в год своего 450-летнего юбилея.

пресс-служба фестиваля
Фото:пресс-служба фестиваля

Известно, что этим летом VK Fest также примут Санкт-Петербург, Красноярск, Москва и Сириус (Сочи). В этом году фестиваль впервые будет проходить на протяжении полутора месяцев: с 1 июня по 14 июля. Заявки на участие в программе фестиваля оргкомитет принимает до 1 апреля.

О площадке проведения и лайнапе фестиваля в столице Башкирии пока не сообщается. 

Как отметили организаторы VK Fest, в прошлом году фестиваль проходил на протяжении месяца и собрал более 200 тысяч посетителей в пяти российских городах. Тогда фестиваль объединил более 500 селебрити. 

Источник: Молодёжная газета

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