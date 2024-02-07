Популярный рэп-исполнитель и гитарист группы «Звери» выступили перед бойцами СВО

Выступление вызвало положительный эмоциональный отклик у бойцов.

— Это было совсем не похоже на привычный концерт, когда зрителей и артистов отделяет сцена. Музыканты сидели с нами рядом, мы общались, шутили и пели песни. Это очень помогает эмоционально разгрузиться, — поделился впечатлениями военнослужащий отряда специального назначения Росгвардии.

Артисты Башкортостана регулярно выезжают с концертами к бойцам СВО на места боевого слаживания и в зону боевых действий.

В рамках патриотической акции «Своих не бросаем» неоднократно выступали перед военнослужащими артисты филармонии Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения. Поддержать земляков приезжали с концертами заслуженные артисты РБ Елена Калинина и Раиль Аубакиров, артисты Айгиз Уелданов, Эльвира Файзуллина, Рим Аскаров, Азамат Асаинов, Зарина Кутлугужина.

Выступал перед военнослужащими и заслуженный артист Республики Башкортостан Элвин Грей (Радик Юльякшин) — для этого он отменил концерты в восточной части страны.

Концерты группы «Караван-сарай» стали приятным подарком для участников боевых действий. Они помогают поддержать моральный дух и через творчество связаться с малой родиной.

Радовал своим мастерством бойцов духовой оркестр Башгосфилармонии. Флейтист оркестра Радик Динахметов сейчас служит санитаром медицинского взвода башкирского батальона имени Героя Советского Союза, генерал-майора Тагира Кусимова, который входит в состав мотострелкового полка «Башкортостан».

— Нет времени обсуждать, рассуждать, мы выполняем свой долг. Я четко выполняю свои обязанности санитара и водителя скорой помощи. Поначалу мне было тяжело, непривычные к тяжелому физическому труду пальцы ныли, а сейчас уже вошло в привычку. Я горжусь тем, что руки делают дело. Дай Бог, вернемся с победой, и я с удовольствием вернусь в духовой оркестр, — поделился Радик Динахметов