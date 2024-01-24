После реконструкции парк «Кашкадан» в Уфе стал важным общественным пространством

Например, на зимних каникулах здесь прошел турнир по волейболу на снегу. А еще провели новогодний утренник для семей с детьми.

Парк «Кашкадан» обновили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется по решению Президента России. Всего с 2019 года в Башкортостане по этой программе обновили и построили 683 общественных пространства.

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