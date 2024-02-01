Телевидение Башкирии презентовали на международной выставке «Россия» в Москве

Гостям выставки представилась возможность не только прочувствовать атмосферу Башкирии, но и пообщаться с известными телеведущими, а также передать привет в эфире БСТ. В кадре себя попробовали гости из Бурятии, Белгорода, Улан-Удэ, Твери, Марий-Эл.

По словам Максима Ульчева, руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации Башкортостана, стенд Башкирии на выставке популярен, здесь можно познакомиться с культурными традициями региона, достижениями, инновациями. С интересом приняли посетители выставки и День башкирского телевидения. Телеканал БСТ, по словам Максима Ульчева, является лидером в России среди региональных телеканалов. Зритель любит БСТ и доверяет ему.

БСТ организовал на стенде викторину «Что вы знаете о Башкортостане?». Гостям предстояло ответить на ряд вопросов, серьёзных и не очень. Каждый участник викторины получил от телеканала набор для чаепития с башкирским чаем, медовым пряником и медовой ложкой.

Артистка балета Чулпан Басырова обучала желающих основам национального танца, продемонстрировав движения башкирского женского танца «Бишбармак».

Как отметил Марат Газизов, заместитель руководителя Агентства по печати и СМИ Башкортостана, стенд региона с удовольствием посещают гости всех возрастов: с интересом слушают башкирские песни и музыку, знакомятся с танцами. С большой охотой посетители выступили в роли телеведущих канала БСТ.

В рамках Дня башкирского телевидения на ВДНХ прошла и VR-экскурсия по Башкортостану. За 6 минут виртуальной презентации гостям рассказали о республике и легендарных башкирских шиханах.

Генеральный директор ТРК «Башкортостан» РБ Рустам Зарафутдинов поблагодарил организаторов за приглашение, а гостей экспозиции — за живой интерес.

Источник: Молодёжная газета