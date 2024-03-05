В Башкортостане по итогам 2023 года малый бизнес заключил госконтракты на 28,1 млрд рублей

«Одной из важных задач, поставленных Правительством Республики Башкортостан, является поддержка предпринимательского сектора. Закупки у СМП и СОНКО относятся к показателям, характеризующим поддержку малого предпринимательства. Госкомитетом республики по конкурентной политике ведется системная работа по содействию развития малого бизнеса», — отметили в Госкомитете РБ по конкурентной политике.

Поддержка и создание условий для участия малого бизнеса в государственных и муниципальных закупках закреплены законодательно. Установлены нормы закупок у СМП и СОНКО в размере не менее 25% от совокупного годового объема закупок.

По итогам 2023 года максимальное значение в размере 100% по закупкам у малого бизнеса достигнуто: Министерством финансов Республики Башкортостан, Министерством промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана, Управлением по делам архивов республики, Центральной избирательной комиссией РБ, Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Башкортостана, Государственным комитетом по молодежной политике региона, Государственным бюджетным научным учреждением «Академия наук Республики Башкортостан», Чекмагушевским районом, Нуримановским районом и городом Межгорье.

Справочно:

СМП и СОНКО — субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Источник: пресс-служба правительства РБ