Жители Башкортостана могут проголосовать за претендентов на Всероссийскую муниципальную премию «Служение»

На премию «Служение» выдвигались главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, а также сельские старосты, члены территориальных общественных самоуправлений и муниципальные депутаты.

Всего поступило почти 19 тысяч заявок из 89 регионов Российской Федерации. В 9 номинациях заявлено 18 458 проектов и управленческих решений, на специальную номинацию за особый вклад в служение людям выдвинуто 433 кандидата. Все муниципалитеты Республики Башкортостан активно включились в работу.

До 14 января 2024 года можно проголосовать за один проект, управленческое решение или кандидата в каждой из 10 номинаций: «Мой край — моя гордость»; «Малая родина — сила России»; «Защита отечества — общее дело»; «Практики муниципалитета – решения для страны»; «Объединяя усилия — умножаем возможности»; «Инициатива каждого — общий успех»; «Прямой разговор — доверие к власти»; «Опыт наставника — успех молодых»; «Новые технологии — новые возможности»; «Судьба человека — гордость Отечества».

Отдать свои голоса может любой желающий на официальном сайте премияслужение.рф. Церемония награждения победителей состоится 16 января 2024 года.

– Вся страна сможет выбрать муниципальные практики, созданные людьми для людей, а главное — познакомиться с историями муниципальных служащих, чья работа по настоящему является отображением принципа “служения”» – подчеркнула член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления, Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

Напомним, в 2023 году Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится впервые по поручению Президента России Владимира Путина и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Автор: Альфия Батырова