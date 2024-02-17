С начала года жители Башкирии перевели телефонным мошенникам более 180 миллионов рублей

О телефонном и интернет-мошенничестве знают большинство жителей Башкортостана — сотрудники МВД республики регулярно напоминают гражданам о бдительности, проводят профилактические беседы на самых разных площадках — от домовых сходов граждан до собраний на крупных предприятиях, учреждениях или в учебных заведениях.

Однако практика показывает, что многие забывают об осторожности, когда им поступают звонки от аферистов, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, служб безопасности банков или специалистов госуслуг. В прошлом году жители республики перечислили мошенникам около 3 млрд рублей, с начала этого года — более 180 млн рублей.

По словам Максима Родионова, начальника отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан, уже есть немало примеров, когда люди сообщают в полицию о том, как они дали отпор телефонным аферистам — не поверили в мифические «безопасные счета», «истечение договором по использованию сим-карты» и т. п.

— По таким заявлениям возбуждаются уголовные дела о покушении на мошенничество. Не раз полицейские буквально за руку останавливали жертв обмана, когда те толкали в банкоматы свои деньги, чтобы отправить на счета мошенников. Помогают и сотрудники банков, вовремя выявляя среди клиентов обманутых людей, — уточнил Максим Родионов.

Социологические агентство «Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов — узнало у россиян, как они относятся к спам-звонкам и удается ли им распознать телефонных мошенников.

По результатам исследований агентство «Вебер» сообщило, что 88 % россиян получали звонки или смс от телефонных мошенников, а 10 % из них в результате махинаций теряли денежные средства.

— Мы увидели важную тенденцию: хотя абсолютное большинство (88 %) россиян сталкивались с телефонными мошенниками, их жертвой становилось намного меньше — только 21 %. Цифры это подтверждают: более половины (57 %) когда-либо разоблачали телефонного мошенника в ходе разговора, 56% заявляют, что легко могут отличить голос робота от голоса живого человека, а еще 29 % занимаются цифровым просвещением и делятся с близкими советами, как не стать жертвой мошенников», — поделилась ключевыми инсайтами исследования руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.

Также социологическое агентство «Вебер» сообщило, что 28 % россиян хотя бы раз вступали в общение с мошенниками ради шутки, а треть россиян регулярно рассказывают своим близким, как не стать жертвами мошенников.

Социологическое агентство «Вебер» сочетает классический подход с цифровыми технологиями, а в приоритет ставит людей — с их уникальными взглядами и противоречиями. Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» 8 февраля 2024 года в сети методом River Sampling среди 1 300 россиян старше 18 лет.

Автор: Альфия Батырова