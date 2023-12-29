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29 Декабря 2023, 17:05

Пожарная безопасность в новогодние праздники

Новогодние праздники – не повод забыть о пожарной безопасности. О простых, но важных правилах напоминают специалисты Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Ёлка:
- нельзя украшать дерево свечами, ватой, игрушками из бумаги;
- нужно ставить подальше от батарей и чтобы она не мешала свободно ходить по комнате.

Гирлянды:
- удостоверьтесь, что все работает исправно;
- если вы заметили искры, почувствовали запах горелого или обнаружили, что провода нагреваются и плавятся, ни в коем случае не используйте украшение!

Пиротехника:
- покупайте фейерверки и петарды только в специализированных магазинах;
- не используйте петарды в жилых помещениях, под навесами и кронами деревьев;
- не носите их в карманах;
- нельзя направлять петарды на людей и бросать их под ноги;
- не подходите к зажженной пиротехнике ближе, чем на 15 метров;
- не поджигайте фитиль, держа его около лица, и не используйте пиротехнику при сильном ветре.

В случае возникновения пожара звоните в службу спасения по номеру 112.

Соблюдайте меры безопасности и наслаждайтесь праздниками!

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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