Пожарная безопасность в новогодние праздники

Ёлка:
- нельзя украшать дерево свечами, ватой, игрушками из бумаги;
- нужно ставить подальше от батарей и чтобы она не мешала свободно ходить по комнате.
Гирлянды:
- удостоверьтесь, что все работает исправно;
- если вы заметили искры, почувствовали запах горелого или обнаружили, что провода нагреваются и плавятся, ни в коем случае не используйте украшение!
Пиротехника:
- покупайте фейерверки и петарды только в специализированных магазинах;
- не используйте петарды в жилых помещениях, под навесами и кронами деревьев;
- не носите их в карманах;
- нельзя направлять петарды на людей и бросать их под ноги;
- не подходите к зажженной пиротехнике ближе, чем на 15 метров;
- не поджигайте фитиль, держа его около лица, и не используйте пиротехнику при сильном ветре.
В случае возникновения пожара звоните в службу спасения по номеру 112.
Соблюдайте меры безопасности и наслаждайтесь праздниками!
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