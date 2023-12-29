Пожарная безопасность в новогодние праздники

Ёлка:

- нельзя украшать дерево свечами, ватой, игрушками из бумаги;

- нужно ставить подальше от батарей и чтобы она не мешала свободно ходить по комнате.



Гирлянды:

- удостоверьтесь, что все работает исправно;

- если вы заметили искры, почувствовали запах горелого или обнаружили, что провода нагреваются и плавятся, ни в коем случае не используйте украшение!



Пиротехника:

- покупайте фейерверки и петарды только в специализированных магазинах;

- не используйте петарды в жилых помещениях, под навесами и кронами деревьев;

- не носите их в карманах;

- нельзя направлять петарды на людей и бросать их под ноги;

- не подходите к зажженной пиротехнике ближе, чем на 15 метров;

- не поджигайте фитиль, держа его около лица, и не используйте пиротехнику при сильном ветре.



В случае возникновения пожара звоните в службу спасения по номеру 112.



Соблюдайте меры безопасности и наслаждайтесь праздниками!



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