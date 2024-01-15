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15 Января , 12:20

Кто должен очищать крышу многоквартирного дома от наледи, снега и сосулек?

Кто должен очищать крышу многоквартирного дома от наледи, снега и сосулек? Объясняет Главный Государственный жилищный инспектор Республики Башкортостан Артур Давлетшин.

Ответственность за очистку снежных масс и сосулек с крыш, козырьков и балконов несет управляющая организация.

По правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, чистить крышу от наледей и сосулек нужно по мере необходимости. Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением:

- желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком;

- снежных навесов на всех видах кровель, снежных навесов и наледи с балконов и козырьков.

Крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега. Не допускается накопление снега слоем более 30 см. При оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине.

По вопросам можете обратиться в справочную службу Госкомжилстройнадзора Республики Башкортостан по телефону: +7 (347) 294-94-00.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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