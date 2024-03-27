Как стать донором в Башкортостане?

Условия для того, чтобы стать донором:



- Вам 18 лет.

- Вес от 50 кг. Индекс массы тела не менее 18,5 и не более 40 – рассчитать его можно здесь: vk.cc/8lVe0r.

- Температура тела в норме (ниже 37°С).

- Вы гражданин РФ или иностранный гражданин, у которого есть подтверждающие документы о минимум 1 годе проживания в России.

- Соблюдение рекомендаций до и после донации: vk.cc/8DpD1x.

- У вас нет противопоказаний: vk.cc/8vgi40.

- В течение последнего месяца вы не выезжали за границу.

- У вас прошёл 1 месяц с даты полного цикла вакцинации.

- В случае заболевания COVID-19 прошёл минимум 1 месяц с момента полного выздоровления.



Где можно сдать кровь в Башкортостане?



- На Республиканской станции переливания крови по адресу: г. Уфа, ул. Батырская, 41 корп. 1. Кровь можно сдать в будние дни без записи с 8.00 до 13.00.

- В филиале Республиканской станции переливания крови. Список адресов – здесь: vk.cc/cvANFQ.



Для доноров в республике есть меры социальной поддержки:



- Право на 2 выходных дня в течение календарного года с момента донации: vk.cc/cvANSc.

- Республиканская станция переливания крови и ее филиалы выплачивают компенсацию на питание в размере 5% от прожиточного минимума.



О том, как проходит донация крови – читайте в нашем следующем посте.



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