Врач-психотерапевт из Уфы рассказала, как распознать и вылечить аутоагрессию

Заведующая отделением № 2 дневного стационара для взрослых республиканского клинического психотерапевтического центра, врач-психотерапевт Татьяна Иващенко рассказала изданию «Республика Башкортостан» о признаках аутоагрессивного поведения, о том, как не запустить заболевание до тяжелых форм, и какова роль родных и близких в излечении пациентов с таким диагнозом.

— Пациенты с аутоагрессивным поведением часто поступают к нам в стационар, — говорит Татьяна Валерьевна. — Не скажу, что число выросло: их всегда было много и любого возраста — от молодежи до пожилых. Аутоагрессия — это стремление и желание навредить самому себе. Это могут быть порезы, ссадины. Когда девушки выдавливают на лице прыщи так сильно, что рубцы остаются, это тоже момент самоагрессии. Или подростки считают, что у них проблемы с телом: они тонкие или толстые, длинные, некрасивые. И начинают исправлять свои недостатки. Или делают татуировки, пирсинги. Это тоже форма аутоагрессивного поведения. Человек меняет себя, так как собой недоволен. У пожилых людей это отказ от лечения, особенно когда человек тяжело болен, например, онкологией. Он отказывается от химиотерапии или других процедур.

По словам врача-психотерапевта, спектр такого поведения довольно широк: от нанесения самому себе легкого вреда здоровью до планирования суицида. Когда специалист выявил моменты самоагрессии у человека, важно провести диагностику и выяснить, что стало причиной. Прежде всего, это депрессия. На втором месте панические и тревожные расстройства, расстройства личности.

— Естественно, это стрессовые ситуации: потеря (смерть) близкого человека, расставание с близким, — продолжает Татьяна Иващенко. — Даже очень низкая самооценка может стать причиной аутоагрессивного поведения. Проблема в том, что сами страдающие им люди за помощью к специалистам не обратятся. Это должны сделать родственники. Если видите, что с человеком происходит что-то непонятное, он ушел в себя, уединяется, часто плачет, или заметили порезы на теле, не нужно ситуацию скрывать и замалчивать. Все само собой не пройдет. Аутоагрессия в 30 процентах случаев выходит на суицидальное поведение. Есть пациенты, которые совершают десять попыток суицида. Не надо бояться, что человека поставят на учет, и он, допустим, на работу не сможет устроиться или водительские права не получит. Лечение и госпитализация только по обращению и добровольному согласию. Ведь если у человека навязчивые мысли о смерти, лучше его госпитализировать. Иначе его можно просто потерять.

Она разъяснила, что проявляется аутоагрессия и в снижении самокритики: человек не может себя адекватно оценивать. Например, проблемы на работе, он бросает работу. Проблемы в семье, уходит от жены. Часто за помощью к психотерапевту обращаются мужчины старше 45 лет, которые ушли с прежней работы, развелись, завели новую семью, где родились новые дети. И говорят, что ничего им радость не приносит, приходят мысли о суициде. По мнению доктора, причина в том, что вовремя не обратились за психологической и психотерапевтической помощью. Тогда бы и из семьи не ушли, и работу не бросили.

— Родителям нужно наблюдать за поведением ребенка, — советует Татьяна Валерьевна. — Хотя бы сводить к психологу, чтобы он продиагностировал по шкалам, по которым можно выявить тревожное и другие расстройства. Чем раньше это произойдет, тем легче вылечить. Потому что часто приходят люди с рядом суицидальных попыток, хотя такое поведение шло с детства. Родители должны внимательно слушать детей, когда они на что-то жалуются. Или если жалоба идет от родственников. Не надо говорить, мол, «у меня тоже так в детстве было», «с жиру бесятся». Надо понять, что если у родного человека депрессия, он ничем не может заниматься, ему плохо, тоска, боль. Часто аутоагрессия используется человеком, чтобы уменьшить душевную боль. Ведь физическая боль переносится легче душевной. И без помощи специалиста и медикаментозного лечения справиться бывает очень трудно.

Напомним, ранее советы жителям республики для сохранения здоровья дала врач-кардиолог.

Фото предоставлено Татьяной Иващенко.

Источник: газета «Республика Башкортостан»