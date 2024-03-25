Более 426 тысяч налогоплательщиков Башкортостана получили услуги ФНС России через МФЦ в 2023 году

Количество услуг ФНС России, представленных в МФЦ по сравнению с 2022 годом, изменилось и составило более чем 426 тысяч.

На сегодняшний день в Республике Башкортостан организовано оказание государственных услуг ФНС России в 101 офисе МФЦ по 27 государственным и иным услугам ФНС России.

Так, на начало 2023 года для граждан и представителей бизнеса было доступно 24 услуги, а в настоящее время число услуг ФНС России, оказываемых в МФЦ республики, увеличилось до 27.

С текущего года реализована возможность подачи в МФЦ заявления о предоставлении справок о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа (КНД 1114237), а с 2023 года — возможность подачи заявления на применение патентной системы налогообложения индивидуальным предпринимателем (КНД 1150010), а также согласия налогоплательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента на информирование о наличии задолженности (КНД 1160068).

В целом по республике в число наиболее востребованных в МФЦ услуг по итогам года вошли:

«Прием согласия налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента на информирование о наличии недоимки и (или) задолженности, по пени, штрафам, процентам» - 213 тыс. услуг;

«Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на учет» - 74 тыс. услуг;

«Прием заявления о выдаче налогового уведомления» - 68 тыс. услуг.

Все популярные услуги можно получать дистанционно через интернет, без личного обращения в налоговые органы или МФЦ. Например, с 2023 года с помощью интернет-сервисов «Сведения об ИНН физического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также на портале госуслуг можно получить сведения о присвоенном ИНН. Для этого потребуются сведения из документа, удостоверяющего личность (паспорта, свидетельства о рождении и пр.). Если пользователю необходимо получить документальное подтверждение присвоенного ИНН, реализована возможность формирования электронной выписки из ЕГРН, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа. Такая электронная выписка равнозначна бумажной и является официальным документом, который можно предоставить в государственный орган или организацию.

Источник: пресс-служба УФНС РБ