Более 426 тысяч налогоплательщиков Башкортостана получили услуги ФНС России через МФЦ в 2023 году

Количество услуг ФНС России, представленных в МФЦ по сравнению с 2022 годом, изменилось и составило более чем 426 тысяч.
На сегодняшний день в Республике Башкортостан организовано оказание государственных услуг ФНС России в 101 офисе МФЦ по 27 государственным и иным услугам ФНС России.
Так, на начало 2023 года для граждан и представителей бизнеса было доступно 24 услуги, а в настоящее время число услуг ФНС России, оказываемых в МФЦ республики, увеличилось до 27.
С текущего года реализована возможность подачи в МФЦ заявления о предоставлении справок о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа (КНД 1114237), а с 2023 года — возможность подачи заявления на применение патентной системы налогообложения индивидуальным предпринимателем (КНД 1150010), а также согласия налогоплательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента на информирование о наличии задолженности (КНД 1160068).
В целом по республике в число наиболее востребованных в МФЦ услуг по итогам года вошли:
Все популярные услуги можно получать дистанционно через интернет, без личного обращения в налоговые органы или МФЦ. Например, с 2023 года с помощью интернет-сервисов «Сведения об ИНН физического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также на портале госуслуг можно получить сведения о присвоенном ИНН. Для этого потребуются сведения из документа, удостоверяющего личность (паспорта, свидетельства о рождении и пр.). Если пользователю необходимо получить документальное подтверждение присвоенного ИНН, реализована возможность формирования электронной выписки из ЕГРН, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа. Такая электронная выписка равнозначна бумажной и является официальным документом, который можно предоставить в государственный орган или организацию.
Источник: пресс-служба УФНС РБ