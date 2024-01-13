-19 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общие статьи
13 Января , 09:39

В Москве на ВДНХ завершается неделя башкирского спорта

Неделя башкирского спорта «100 лет спортивных побед» проходит с 10 по 14 января на стенде Республики Башкортостан.

В заключительный день недели башкирского спорта на ВДНХ посетителям расскажут о цифровых видах спорта. В павильоне № 75 пройдёт прямая трансляция плей-офф Кубка Республики Башкортостан по интерактивному хоккею и шоу-матч по интерактивному футболу.

Гости выставки смогут получить автограф 13-кратной чемпионки Паралимпийских игр, 18-кратной чемпионки мира, 43-кратной чемпионки Европы Римы Баталовой. 

Также в этот день пройдут презентация Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан и презентация баскетбольного клуба «Уфимец».

Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru