В Москве на ВДНХ завершается неделя башкирского спорта

В заключительный день недели башкирского спорта на ВДНХ посетителям расскажут о цифровых видах спорта. В павильоне № 75 пройдёт прямая трансляция плей-офф Кубка Республики Башкортостан по интерактивному хоккею и шоу-матч по интерактивному футболу.

Гости выставки смогут получить автограф 13-кратной чемпионки Паралимпийских игр, 18-кратной чемпионки мира, 43-кратной чемпионки Европы Римы Баталовой.

Также в этот день пройдут презентация Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан и презентация баскетбольного клуба «Уфимец».