Профилактику буллинга, суицидов, экстремизма в школах обсудили в Ишимбае

В семинаре приняли участие 470 человек: заместители директоров по воспитательной работе, советников директоров, работников общеобразовательных и средних специальных организаций, а также представители родительского сообщества Ишимбайского, Салаватского и Гафурийского районов, городов Салават и Ишимбай.

Модератором мероприятия выступил директор Координационного центра университета, советник при ректорате Ильгам Хабибуллин. Он отметил актуальность вопросов профилактики экстремизма, идеологии терроризма и деструктивного поведения в современном обществе и необходимости противодействия этим явлениям.

В формате видеосвязи к участникам обратился депутат Государственного Собрания — Курултая Башкортостана, председатель Совета ректоров вузов РБ, ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов.

«Тревожным симптомом в современном обществе является рост числа подростков с девиантным поведением, проявляющимся в конфликтных и агрессивных поступках, деструктивных действиях, отсутствии интереса к учебе, аддиктивных тенденциях. И потому вопрос предупреждения ситуаций насилия в системе образования очень актуален», — отметил Салават Талгатович.

В дистанционном формате в семинаре-совещании приняла участие заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан Инесса Косолапова.

Участников семинара приветствовала заведующий сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ишимбайского района Оксана Хохрина.

О социализации и профилактической деятельности в подростковых пространствах, профилактике суицидального поведения рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан Ольга Панчихина.

Ишимбайский межрайонный прокурор РБ Алексей Романов ознакомил собравшихся с практикой прокурорского надзора за соблюдением законодательства о противодействии проявлениям экстремизма и профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Лилия Халикова, эксперт семинара, кандидат педагогических наук, декан факультета психологии Акмуллинского университета, рассказала о профилактике буллинга в образовательной среде.

Азамат Насыров, ведущий специалист Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и экстремизма БГПУ им. М. Акмуллы» выступил с докладом на тему «Формирование эффективной системы противодействия проявлениям экстремизма и терроризма в школьной среде».

Также в рамках семинара эксперты Центра психолого-педагогической и консультационной помощи «Мы вместе» Акмуллинского университета провели просветительское мероприятие на тему «Профилактика буллинга среди детей и подростков: что нужно знать родителям».

В завершение мероприятия участники смогли задать вопросы спикерам и обсудить самые острые темы семинара.

Источник: Молодёжная газета