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3 Ноября , 15:11

Министерство обороны Российской Федерации запустило канал «Добро-Информ»

Канал публикует информацию о неравнодушных людях, которые активно поддерживают наших бойцов.

Например, жители д. Заитово Архангельского района нашей республики собрали гумпомощь для отправки в зону проведения СВО. Сбор посылок для бойцов организовал председатель совета ТОС Мавлетзян Аллаяров вместе с председателями уличных комитетов. Военнослужащим передадут теплые вещи, предметы первой необходимости, продукты питания, рабочие инструменты.

— К Новому году планируем организовать очередной сбор помощи для бойцов. Мы должны всячески поддерживать и заботиться о тех, кто отстаивает интересы страны, — говорит председатель ТОС д. Заитово Мавлетзян Аллаяров.

Вся информация о канале есть на официальном сайте Минобороны России «Добро-Информ» (https://mil.ru/dobro.htm), а также в телеграм-канале «Добро-Информ» (https://t.me/DobroInform).

По всем вопросам, связанным с каналом, можно писать на электронную почту [email protected]. Единый телефонный номер для связи: 117

Источник: телеграм-канал «Добро-информ»

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