Министерство обороны Российской Федерации запустило канал «Добро-Информ»

Например, жители д. Заитово Архангельского района нашей республики собрали гумпомощь для отправки в зону проведения СВО. Сбор посылок для бойцов организовал председатель совета ТОС Мавлетзян Аллаяров вместе с председателями уличных комитетов. Военнослужащим передадут теплые вещи, предметы первой необходимости, продукты питания, рабочие инструменты.

— К Новому году планируем организовать очередной сбор помощи для бойцов. Мы должны всячески поддерживать и заботиться о тех, кто отстаивает интересы страны, — говорит председатель ТОС д. Заитово Мавлетзян Аллаяров.

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Источник: телеграм-канал «Добро-информ»