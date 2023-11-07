В Башкортостане количество фальшивых банкнот сократилось в три раза

По данным Нацбанка по Башкортостану, за 9 месяцев 2023 года в банковской системе республики обнаружено 45 поддельных купюр. Это втрое меньше, чем в январе – сентябре 2022 года. Тогда было 148 фальшивок.



Почти все подделки, которые обнаружили в регионе – банкноты крупных номиналов:



28 – пятитысячных, 11 – тысячерублевых и 5 – двухтысячных.



В среднем по России структура выявленных фальшивок такая же. На первом месте – пятитысячные, далее – тысячерублевые и двухтысячные банкноты. Число поддельных денежных знаков по стране снижается несколько лет подряд. Если по итогам 2021 года было шесть фальшивок на 1 млн банкнот в обращении, то в 2022 – уже четыре.



«Количество защитных признаков банкнот растет, качество повышается. Подделывать купюры все сложнее, а определить их подлинность можно и невооруженным глазом», – объясняет заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Егор Михтанюк.



Узнать о признаках подлинности банкнот можно на сайте Банка России https://vk.cc/cpW94H или в мобильном приложении «Банкноты Банка России» https://vk.cc/co4mDw



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