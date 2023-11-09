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9 Ноября , 09:49

В Башкирии состоится мемориал генерал-лейтенанта Артура Ахметханова по корэш

Всероссийский турнир по национальной борьбе корэш, посвященный памяти генерал-лейтенанта полиции А. Ахметханова в третий раз откроется в уфимском СК «Динамо» 17 ноября. Об этом сообщает оргкомитет турнира.

В трехдневном турнире будут участвовать 250 борцов из 24 регионов страны. Юниоры и взрослые спортсмены 2004 - 2006 годов рождения поборются в десяти весовых категориях. Ожидается, что финальные схватки начнутся 19 ноября с 9 часов утра.

– Мы сохраняем память об Артуре Фарвазовиче, патриоте своего Отечества, настоящем сыне башкирского народа, который немало сил отдал для процветания родной земли. Он сделал очень много для развития этого вида спорта в регионе, любил корэш и поддерживал спортсменов, – отметил вице-премьер правительства региона Ирек Сагитов.

Год назад, на второй турнир по корэш, заявилось вдвое меньше спортсменов. В общекомандном зачете борцовская сборная Башкирии среди юношей 17-18 лет стала «золотой», среди мужчин – «серебряной».

Источник: газета «Республика Башкортостан»

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