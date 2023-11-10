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10 Ноября , 12:13

Самые популярные онлайн-выписки из ЕГРН, которые доступны жителям Башкортостана

В предыдущей публикации мы рассказали, как оперативно получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости.

А вот и самые популярные выписки, которые можно заказать:

Онлайн-выписка — доступна только собственникам объекта, чьи права зарегистрированы в ЕГРН. Предоставляется за несколько секунд, заказать ее можно бесплатно через Госуслуги.

Выписка об основных характеристиках и правах на объект — понадобится, чтобы подтвердить свои права на собственность, купить или арендовать жилье, проверить его на обременения.

Выписка о переходе прав на объект — подтвердить права на недвижимость и узнать, кто был прежним владельцем.

Выписка об объекте недвижимости — узнать, находится ли земля в границах охранной зоны, включен ли дом в реестр объектов культурного наследия.

Выписка о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве (ДДУ) — нужна при покупке квартиры или помещения в доме, который находится на стадии строительства.

Выписка о кадастровой стоимости объекта, предоставляется бесплатно.

Выписка о правах отдельного лица на имевшиеся или имеющиеся у него объекты недвижимости.

Выписка о содержании правоустанавливающих документов — заказывают, если утеряны оригиналы документов, которые подтверждают право собственности на жилье.

Обратите внимание, с 1 марта 2023 года ФИО владельца недвижимости и дата его рождения доступны только ему самому, его супруге/супругу, нотариусам и некоторым сотрудникам госорганов. Персональные данные, которые содержатся в ЕГРН, могут предоставить третьим лицам только с согласия владельца. Для безопасности сделок с недвижимостью владелец всегда может самостоятельно заказать бесплатную онлайн-выписку через Госуслуги, тем самым подтвердить своё право собственности.

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