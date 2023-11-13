По указу Радия Хабирова контрактники из Башкортостана могут получить дополнительную финансовую поддержку

100 тыс. рублей дополнительно получат мобилизованные и призывники из Башкортостана при заключении контракта на прохождение военной службы в ВС РФ после 10 ноября 2023 года.



Эта выплата не будет учитываться в доходе семьи при расчете льгот, пособий и других мер поддержки.



«Это даст военнослужащим ряд финансовых преференций. Указ Радия Хабирова позволит дополнительно их поддержать. Что касается службы по призыву – закон позволяет заменить ее контрактом. На такой шаг обычно идут ребята с жизненным опытом, после университета или те, у кого была отсрочка от армии. Сначала они несколько месяцев проходят обучение, а после – могут проходить военную службу в разных воинских частях», – объясняет военный комиссар Республики Башкортостан полковник Михаил Блажевич.



Действие указа не распространяется на личный состав батальона имени Минигали Шаймуратова и других добровольческих подразделений республики.



Указ Главы Республики Башкортостан от 7 ноября 2023 года №УГ-974 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу»: https://vk.cc/cskiLB



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