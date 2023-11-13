+3 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общие статьи
13 Ноября , 18:35

По указу Радия Хабирова контрактники из Башкортостана могут получить дополнительную финансовую поддержку

100 тыс. рублей дополнительно получат мобилизованные и призывники из Башкортостана при заключении контракта на прохождение военной службы в ВС РФ после 10 ноября 2023 года.

100 тыс. рублей дополнительно получат мобилизованные и призывники из Башкортостана при заключении контракта на прохождение военной службы в ВС РФ после 10 ноября 2023 года.

Эта выплата не будет учитываться в доходе семьи при расчете льгот, пособий и других мер поддержки.

«Это даст военнослужащим ряд финансовых преференций. Указ Радия Хабирова позволит дополнительно их поддержать. Что касается службы по призыву – закон позволяет заменить ее контрактом. На такой шаг обычно идут ребята с жизненным опытом, после университета или те, у кого была отсрочка от армии. Сначала они несколько месяцев проходят обучение, а после – могут проходить военную службу в разных воинских частях», – объясняет военный комиссар Республики Башкортостан полковник Михаил Блажевич.

Действие указа не распространяется на личный состав батальона имени Минигали Шаймуратова и других добровольческих подразделений республики.

Указ Главы Республики Башкортостан от 7 ноября 2023 года №УГ-974 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу»: https://vk.cc/cskiLB

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru