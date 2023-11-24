Разрешают пользоваться гаджетами и помогают делать уроки: насколько сильно изменились принципы родителей в воспитании детей?

Так, Вебер сообщил, что 93% родителей включают своим чадам мультики. Причем 43% детей смотрят советские мультфильмы, 57% современные российские, 39% зарубежные.

43% родителей считают, что у них – черты гиперопекающего родителя. Это выражается в желании контролировать своего ребенка во всем. Интересно, что такие качества в себе видит каждая вторая мама (55%). При этом большинство отцов (64%) считают, что они не склонны к гиперопеке.И еще занятные факты. На вопрос, что родители взрослых детей поменяли бы в воспитании своих детей, если бы могли вернуться в прошлое, прозвучали такие ответы– «больше времени проводил бы с детьми», «давала бы больше самостоятельности», «учил бы завершать начатое, брать ответственность и отвечать за свои поступки», « научила бы добиваться поставленных целей».

Самый популярный тип поощрения детей, по мнению современных родителей – это деньги. При этом мамы чаще балуют подрастающее поколение вкусной едой и сладостями. А вот самые популярные меры наказания у родителей – нравоучения и наставления (59%), ограничение использования телевизора и гаджетов – 56%. Интересно и то, что 9% опрошенных родителей никогда не наказывают своего ребенка. Большинство родителей (53%) отметили, что воспитанного ребенка в первую очередь определяет «бережное отношение к окружающему миру, природе и животным».

Айгуль Хажиева, советник директора по воспитанию, учитель английского языка школы № 22 г. Октябрьского отмечает, что основа основ для каждого родителя – это любовь к своему чаду, просто за то, что он есть. По словам педагога, также необходимо интересоваться делами ребенка, разговаривать с ним, не вспоминать об уже совершенных ошибках, выполнять обещания и учить отличать хорошее от плохого. И тогда из “крохи сына” вырастет умный и уверенный в себе взрослый человек.

Изучение общественного мнения проводилось соцагентством «Вебер» – проектом АНО «Диалог» и «Диалог Регионы »16 ноября 2023 года в сети методом River Sampling. Были изучены данные опросов 1300 родителей старше 18 лет.

Автор: Альфия Батырова