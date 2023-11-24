В Башкортостане успешно борются с региональными фейками

По данным организатора форума, АНО «Диалог Регионы», несмотря на то, что фейков становится больше, все они своевременно выявляются и опровергаются.

В Башкортостане рост региональных вбросов незначителен – в 2022 году зафиксировали 19 фактов недостоверной информации, а в 2023 – 22.

Одним из последних фейков была недостоверная информация о взрыве на Кармановской ГРЭС в г. Нефтекамске, из-за которого во всем населенном пункте отключилось электричество. На самом деле ночью во время плановых работ на Кармановской ГРЭС произошло отключение электроэнергии. Подачу восстановили в кратчайшие сроки. Фейк зафиксировали в начале сентября 2023 года.

По словам Дмитрия Черенкова, заместителя начальника Управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям, в республике своевременно даются разъяснения по всем актуальным и острым вопросам.

- У нас все под контролем. Мы стараемся оперативно выявлять и прогнозировать возможные информационные риски. И своевременно на них реагировать. Для этого в Центре управления Республикой Башкортостан есть все необходимые инструменты, а главное специалисты, которые этими инструментами умеют эффективно пользоваться, - подчеркнул Дмитрий Черенков.

Помогает бороться с ложью «Лапша Медиа» https://vk.cc/crhscv – фактчекерский проект, который разоблачает фейки.

Автор: Альфия Батырова