В Башкортостане с начала года на «предпринимательских часах» рассмотрено 3,5 тыс. инвестиционных проектов на сумму более 123 млрд рублей

Общая сумма заявленных инвестиционных вложений составила более 123 млрд рублей. Об этом на стратегической сессии «Успешные мировые практики. Разработка стратегий и управление изменениями в инвестиционных проектах», прошедшей в рамках Международной недели бизнеса в Уфе, сообщил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

В мероприятии, организованном в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», приняли участие спикеры из Индии, Турции, Москвы, Удмуртской республики, а также представители республиканских органов власти, институтов поддержки предпринимательства, деловых объединений, бизнес-шерифы и предприниматели региона.

В ходе стратсессии Рустем Афзалов отметил, что сегодня в республике ведется активная работа над привлечением инвесторов. Башкортостан по объему инвестиций занимает 3 место в ПФО после Татарстана и Нижегородской области.

- Наша главная задача – сохранить инвестиционные проекты в муниципалитетах, поддержать рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства. В текущем году в рамках реализации стратегии «Инвестиционный рывок» стартовала «Программа защиты и поощрения инвестиций в Республике Башкортостан», направленная на максимальное снижение барьеров при получении инвесторами мер господдержки. Несомненно, такой подход к поддержке бизнеса и инвестиций будет способствовать улучшению делового климата и стимулирует экономический рост в регионе, - отметил министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Успешными практиками поддержки инвестпроектов в своих регионах поделились приглашенные спикеры мероприятия.

Президент ООО «Кханс Интернешнл Груп», советник Министерства высшего образования штата Уттар-Прадеш в Индии Фаисал Кхан рассказал о том, как поддерживают инвесторов в их штате.

- Всегда с удовольствием приезжаю в Башкортостан и приглашаю всех посетить нашу гостеприимную Индию. Уверен, что у наших регионов много точек соприкосновения в плане инвестиций, мы можем успешно сотрудничать в таких сферах, как туризм и образование, - отметил Фаисал Кхан.

О мерах господдержки производственных компаний в Турецкой Республике сообщил генеральный директор ETABAL Çelik Servisi LTD.Şti Айкут Балджиогуллары. Он отметил, что объем инструментов поддержки в Турции варьируется в зависимости от уровня развития региона.

В ходе совещания также была затронута тема туризма. Ведь Башкортостан обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, и здесь уделяется большое внимание развитию туризма. В режиме ВКС состоялось подключение с директором Департамента по взаимодействию с инвесторами АО «Корпорация «Туризм.РФ» Михаилом Вагайцевым.

- Будущее в сфере туризма я вижу очень радужным. Сегодня только с участием «Корпорации «Туризм.РФ» по стране реализуется более 100 проектов на сумму почти 500 млрд рублей, - заявил спикер.

Начальник отдела правового обеспечения защиты и поощрения капиталовложений Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития России Семен Коваленко рассказал о практике заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, а также презентовал новый портал по мерам поддержки инвестпроектов https://invest.economy.gov.ru/

Об успешном опыте реализации инвестиционных проектов в Благовещенском районе республики сообщила бизнес-шериф и исполняющий обязанности главы района Анна Карабанова. Она привела в пример один из крупных инвестпроектов, который реализуется сегодня в Благовещенске, - строительство оптово-распределительного центра Ozon. Объем инвестиций составляет почти 9 млрд рублей, запланировано создание более 1000 рабочих мест.