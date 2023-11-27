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27 Ноября , 12:02

Проекты из Башкортостана номинировали на ежегодную премию «Сделано в России»

От нашей республики в шорт-лист премии попали 2 проекта – Музей современного искусства ZAMAN в г. Уфе, претендент на номинацию «Городская среда» и сервис для скорой помощи «Кардионет», претендент на номинацию «Теория и практика важных дел».

проект «Сноб»
Фото:проект «Сноб»

Уфимский музей ZAMAN специализируется на искусстве современных художников регионов Поволжья, Прикамья и Урала. Здание для экспозиции обещают построить в 2027 году, а пока ZAMAN работает в формате «посольства» в Арт-КВАДРАТЕ. В пространстве проводят выставки, лекции и фестивали.

– Идея создания Музея современного искусства в Уфе принадлежит предпринимателю, меценату Марату Ахметшину. ZAMAN задуман как новая точка на карте страны, которая воссоздает межрегиональный культурный ландшафт. В нецентральной России есть регионы с уникальным наследием и творческой энергией, которые исчезают, остаются незамеченными. ZAMAN — это не только про Уфу. Мы занимаемся изучением общности среди регионов Поволжья и Урала – это Уфа, Казань, Ижевск, Пермь, Самара, Челябинск, Оренбург, Йошкар-Ола, Чебоксары, и искусства этих регионов, не только национального, но и актуального, – сказала Алия Ахмадуллина, руководитель Музея современного искусства ZAMAN.

Автоматизированный сервис «Кардионет» с учетом данных о пробках выстраивает для карет скорой помощи оптимальный маршрут до ближайшей больницы и информирует врачей о времени доставки пациентов. Цель проекта – снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

– Идея проекта «Кардионет» появилась в 2018 году. Еще на старших курсах мединститута, когда я работал на скорой, скорой помощи очень не хватало гибкой системы, которая автоматически определяла бы оптимальный стационар в зависимости от диагноза пациента. Реализовывать проект я начал в 2020 году, когда решил участвовать в конкурсе «Лидеры России». Первым на предложение поучаствовать в пилотном запуске приложения отозвался Минздрав Курской области. Среднее время доставки пациента по Курской области нам удалось сократить более чем на 10 минут, а по ряду районов области – до полутора часов. Если внедрить «Кардионет» во всех регионах, начнется обмен пациентами, и баланс по деньгам будет соблюден, а смертность снизится. Сейчас мы ищем новые регионы для участия в проекте и надеемся, что систему внедрят по всей России, – прокомментировал Богдан Олейник, создатель сервиса «Кардионет».

Чтобы поддержать проекты Башкортостана, вы можете проголосовать за них по ссылке: https://snob.ru/made-in-russia/2023/. Онлайн-голосование пройдет до 27 ноября 2023 года.

Напомним, премия «Сделано в России – 2023» – это премия проекта «Сноб».

проект «Сноб»
Фото:проект «Сноб»

Автор: Альфия Батырова

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