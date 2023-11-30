Участникам СВО, удостоенным звания Героя России или награждённым орденами РФ, будут бесплатно предоставлять участки

В Башкортостане участникам СВО, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами Российской Федерации, будут бесплатно предоставлять земельные участки.

В случае их гибели в результате боевых действий или от полученных травм, заболеваний — участки смогут получить их семьи (супруги и несовершеннолетние дети, в случае их отсутствия — родители участника СВО).



Для получения льготы нужно обратиться в администрацию по месту жительства или пребывания участника СВО на территории республики.



Обратите внимание, получателям льготы не обязательно быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий, также на них не распространяется правило об обязательном постоянном проживании в соответствующем муниципальном районе или городском округе не менее трех лет.



Перечень и описание орденов — в Указе Президента Российской Федерации №1099 от 07.09.2010: https://vk.cc/csISM2



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