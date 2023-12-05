Как узнать, какие льготы мне положены

Получить информацию можно:



– в филиалах Центра социальной поддержки населения, Соцфонда и МФЦ по месту жительства;

– через портал «Госуслуги». Для этого нужно дать согласие на получение уведомлений и отправить запрос в личном кабинете.



Оповещение о доступных федеральных мерах поддержки придет на электронную почту и в личный кабинет портала. Чтобы проверить, какие льготы вы уже получаете, вы можете заказать выписку или посмотреть в личном кабинете «Госуслуг».



Также вы можете воспользоваться специальной платформой от Министерства семьи, труда и социальной защиты Башкортостана: https://vk.cc/csTh3D. Здесь – вся информация о мерах поддержки, которые вы получаете по линии министерства.



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