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5 Декабря , 14:35

Как узнать, какие льготы мне положены

Жители Башкортостана могут легко узнать, какие льготы и меры поддержки им положены.

Получить информацию можно:

– в филиалах Центра социальной поддержки населения, Соцфонда и МФЦ по месту жительства;
– через портал «Госуслуги». Для этого нужно дать согласие на получение уведомлений и отправить запрос в личном кабинете.

 Оповещение о доступных федеральных мерах поддержки придет на электронную почту и в личный кабинет портала. Чтобы проверить, какие льготы вы уже получаете, вы можете заказать выписку или посмотреть в личном кабинете «Госуслуг».

Также вы можете воспользоваться специальной платформой от Министерства семьи, труда и социальной защиты Башкортостана: https://vk.cc/csTh3D. Здесь – вся информация о мерах поддержки, которые вы получаете по линии министерства.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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