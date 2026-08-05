В Стерлитамаке пенсионерка отдала мошенникам 5,5 млн рублей

Всё началось со звонка в мессенджере от бывшей коллеги, которая сообщила о проверке в школе из-за утечки персональных данных и посоветовала связаться с неким Юрием Третьяковым. Позже мужчина, представившийся этим человеком, заявил, что данные пенсионерки проданы, и она может быть причастна к террористической деятельности. Чтобы доказать невиновность, ей необходимо было связаться с лжесотрудниками Центробанка и ФСБ.

Дальше — классическая схема: «сотрудник ФСБ» сообщил об угрозе деньгам и потребовал никому не рассказывать о происходящем. «Сотрудник Центробанка» убедил женщину снять все наличные. В банке сотрудники пытались её отговорить, но пенсионерка настояла на своём, заявив, что переводит деньги под более выгодный процент. В итоге она сняла 5,5 миллиона рублей.

Затем мошенники убедили её передать деньги курьеру для проверки подлинности и доставки в Центробанк. Женщина отдала пакет с наличными молодому человеку у Юношеской библиотеки на улице Шафиева после того, как он назвал кодовое слово.

Аферисты пытались убедить пенсионерку найти ещё 5,5 миллиона — через кредит или займы, но она отказалась. Осознав обман только после разговора с дочерью, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Полиция Стерлитамака напоминает:

не переводите деньги на «безопасные» счета;

не снимайте наличные по указанию незнакомцев;

не передавайте деньги курьерам;

не сообщайте коды из SMS, реквизиты карт и пароли.

При первых признаках мошенничества — прекратите разговор. Сообщите о подозрительном звонке близким и звоните в полицию по 102 или 112.

Главная цель аферистов — напугать и заставить действовать немедленно. Не поддавайтесь панике!

По информации МВД РБ.

Фото: Айгуль Хуснурьялова.