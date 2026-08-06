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Местные новости
6 Августа , 05:13

Житель Стерлитамака поверил в розыгрыш телефонов и потерял крупную сумму

В полицию Стерлитамака обратился 25-летний местный житель. Он стал жертвой мошенников, поверив в обещание выиграть сотовый телефон.

Житель Стерлитамака поверил в розыгрыш телефонов и потерял крупную суммуЖитель Стерлитамака поверил в розыгрыш телефонов и потерял крупную сумму
Житель Стерлитамака поверил в розыгрыш телефонов и потерял крупную сумму

Молодой человек увидел в мессенджере сообщение о розыгрыше, выполнил условия участия, а затем с ним связались «организаторы». Они сообщили, что для получения приза нужно выполнить дополнительные действия и перевести деньги. Заявитель несколькими переводами отправил аферистам 25 тысяч рублей. После этого они перестали выходить на связь, а телефон он так и не получил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские устанавливают причастных к преступлению.

Полиция Стерлитамака напоминает:

Для получения настоящего приза не требуется предварительно переводить деньги, если за выигрыш просят заплатить — это один из главных признаков обмана.

При подозрении на мошенничество — прекратите общение, обратитесь в банк и позвоните в полицию по номеру 102 или 112.

Будьте бдительны и предупредите близких!

По информации МВД по РБ.

Фото: Фануза Салямова.

Автор:Ирина Петрова
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