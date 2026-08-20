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Местные новости
20 Августа , 04:10

В Стерлитамаке планируется строительство круглогодичного горнолыжного комплекса

В городской администрации прошёл «Предпринимательский час» под руководством Эмиля Шаймарданова. На нём рассмотрели проект создания всесезонного учебно-горнолыжного комплекса.

В Стерлитамаке планируется строительство круглогодичного горнолыжного комплексаВ Стерлитамаке планируется строительство круглогодичного горнолыжного комплекса
В Стерлитамаке планируется строительство круглогодичного горнолыжного комплекса

С инициативой выступил предприниматель Олег Конев — ветеран СВО, председатель Ассоциации ветеранов СВО Стерлитамака и участник программы «Герои Башкортостана». Он предложил построить в новом микрорайоне комплекс с прокатом спортивного инвентаря, тюбингами, сноуборд-парком и горным склоном.

Особенность проекта — круглогодичная работа. Комплекс будет доступен для посетителей вне зависимости от погоды. Подобного объекта в республике пока нет.

Глава администрации поддержал идею и поручил профильным специалистам оказать предпринимателю консультационную помощь.

«Предпринимательские часы» проводятся в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Источник и фото:  администрация ГО г. Стерлитамак.

 

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