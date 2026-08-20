В Стерлитамаке планируется строительство круглогодичного горнолыжного комплекса

С инициативой выступил предприниматель Олег Конев — ветеран СВО, председатель Ассоциации ветеранов СВО Стерлитамака и участник программы «Герои Башкортостана». Он предложил построить в новом микрорайоне комплекс с прокатом спортивного инвентаря, тюбингами, сноуборд-парком и горным склоном.
Особенность проекта — круглогодичная работа. Комплекс будет доступен для посетителей вне зависимости от погоды. Подобного объекта в республике пока нет.
Глава администрации поддержал идею и поручил профильным специалистам оказать предпринимателю консультационную помощь.
«Предпринимательские часы» проводятся в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Источник и фото: администрация ГО г. Стерлитамак.