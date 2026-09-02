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Местные новости
2 Сентября , 09:54

В Стерлитамаке предприниматель получил 2,5 млн рублей на развитие салона мебели

Индивидуальный предприниматель из Стерлитамака Кирилл Седов, занимающийся изготовлением и продажей кухонь и шкафов, получил льготный займ в размере 2,5 млн рублей. 

В Стерлитамаке предприниматель получил 2,5 млн рублей на развитие салона мебелиВ Стерлитамаке предприниматель получил 2,5 млн рублей на развитие салона мебели
В Стерлитамаке предприниматель получил 2,5 млн рублей на развитие салона мебели

Средства ему одобрила Башкирская микрокредитная компания в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Деньги пошли на обновление салона: ремонт помещения и создание новых экспозиций, которые помогут наглядно демонстрировать качество мебели клиентам. Бизнесмен работает с 2017 года, его предприятие относится к обрабатывающему производству, поэтому он смог получить займ под сниженную ставку 8%.

Министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина отметила, что  для предпринимателей подобные займы становятся эффективным способом быстро модернизировать торговую инфраструктуру, без изъятия крупных сумм из оборотных средств. Благодаря поддержке Кирилл Седов не только модернизировал торговую точку в Стерлитамаке, но и расширяет присутствие в Салавате.

Источник и фото: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

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