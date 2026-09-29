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Местные новости
29 Сентября , 11:20

Жительница Стерлитамака после пожара в "Солнечном" не сможет ходить полгода

Жительница Стерлитамака, пострадавшая при пожаре в торгово-сервисном комплексе «Солнечный», сообщила, что на восстановление ей потребуется полгода. Сейчас она находится в РКБ имени Куватова в Уфе.

Жительница Стерлитамака после пожара в "Солнечном" не сможет ходить полгодаЖительница Стерлитамака после пожара в "Солнечном" не сможет ходить полгода
Жительница Стерлитамака после пожара в "Солнечном" не сможет ходить полгода

«Сегодня уже должна вернуться домой, в Стерлитамак, так как операция не требуется. По прогнозам врачей, через месяц я смогу только сидеть, а вот на ноги встать получится примерно через полгода», — рассказала пострадавшая.

Она также добавила, что наняла адвоката, чтобы добиться компенсации за причинённый здоровью вред.

Когда начался пожар, девушка находилась в торговом центре. Она услышала крики о помощи, открыла дверь и увидела задымление. Схватив телефон и куртку, попыталась открыть окно, но оно не поддавалось. Закрыв лицо курткой, она громко звала на помощь и просила прохожих принести пледы или одеяла, чтобы спрыгнуть. Принесли только один плед. После этого она закрыла глаза и прыгнула.

Очнувшись, девушка поняла, что не может дышать. Её забрала скорая. Врачи диагностировали ушиб рёбер, переломы бедра и копчика. Остальные пострадавшие также под присмотром медиков: трое в Стерлитамаке, одна женщина в стабильно тяжёлом состоянии — в ожоговом центре Уфы.

Фото: Ксения Калинина.

Источник: ИА "Башинформ".

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