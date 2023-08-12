Мастерица из башкирского Стерлитамака изготовила для бойцов СВО куклу-амулет

– Моё детство выпало на 1990-е, тогда нам многого не хватало, и кукол я для себя делала сама, – вспоминает Любовь. – С тех пор я с ними. Даже театральной студией руковожу не обычной, а кукольной. Я много участвую в ярмарках и конкурсах, и когда люди улыбаются, видя моих кукол, мне хочется ещё что-нибудь эдакое сделать. Кстати, мой новый куклёныш Сёмка отправился на СВО. История такая: горожане на ярмарках часто расспрашивают меня о моих куклах – почему они именно такие, какие у них характеры… Один парень, боец СВО, после такой беседы написал мне – попросил меня сделать куклу для наших бойцов. Я сразу почувствовала, что это должно быть что-то миниатюрное.