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12 Августа , 14:51

Мастерица из башкирского Стерлитамака изготовила для бойцов СВО куклу-амулет

Молодая жительница Стерлитамака Любовь Красных – автор кукол и руководитель театральной студии "Ой, кот".

Мастерица из башкирского Стерлитамака подарила бойцам СВО куклу-амулет
Мастерица из башкирского Стерлитамака подарила бойцам СВО куклу-амулет

– Моё детство выпало на 1990-е, тогда нам многого не хватало, и кукол я для себя делала сама, – вспоминает Любовь. – С тех пор я с ними. Даже театральной студией руковожу не обычной, а кукольной. Я много участвую в ярмарках и конкурсах, и когда люди улыбаются, видя моих кукол, мне хочется ещё что-нибудь эдакое сделать. Кстати, мой новый куклёныш Сёмка отправился на СВО. История такая: горожане на ярмарках часто расспрашивают меня о моих куклах – почему они именно такие, какие у них характеры… Один парень, боец СВО, после такой беседы написал мне – попросил меня сделать куклу для наших бойцов. Я сразу почувствовала, что это должно быть что-то миниатюрное.

Розовощёкий Сёмка – в военной форме, у него есть свой блиндаж – скорлупа грецкого ореха. Внутри этого «жилища» размещён флаг нашего города с изображением гусей. Эта кукла-амулет выполнена из полимерной глины и сделана для того, чтобы радовать и беречь наших ребят.    

Автор:Екатерина Яковлева
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