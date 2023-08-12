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12 Августа , 11:44

В Башкирии формируется второй батальон Салавата Юлаева

Первое подразделение, входящее в состав Росгвардии, уже успешно действует в зоне СВО.

В Башкирии формируется второй батальон Салавата Юлаева
В Башкирии формируется второй батальон Салавата Юлаева

Кандидатами в добровольцы могу стать мужчины не старше 55 лет в хорошей физической форме. Шанс стать бойцами есть и у мужчин с погашенной судимостью. Опыт службы в армии желателен для кандидатов, но это не обязательное условие.

По словам инициатора создания второго батальона, советника главы республики по взаимодействию с войсками Нацгвардии РФ Артура Юмагужина, нередко вступить в ряды бойцов желают экс-сотрудники силовых структур. Они составляют костяк батальона.

Зарплата в подразделении специального назначения будет расти и составит 240 тысяч рублей. Размер республиканских суточных выплат составляет 2 тысячи рублей, также добровольцы будут получать по 200 тысяч рублей каждые полгода.

В батальон принимают и женщин: они могут работать медсёстрами и  поварами и получать такую же зарплату, как бойцы. Требования – опыт работы и возраст до 55 лет.

Если Вы хотите стать частью батальона, звоните: 8-987-023-76-00.

По информации портала gorobzor.ru

Автор:
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